Cat Power se mete en el fregado de Lana Del Rey, que se defiende en un vídeo de 6 minutos

Lana Del Rey ha vuelto a defender su posición ante las críticas por sus palabras sobre feminismo en un vídeo de Instagram. En el vídeo, de 6 minutos de duración, la cantante expresa que su única intención en esta situación ha sido defender un feminismo que acepte a mujeres como ella “frágiles” y de las que se suele decir que “se lo han buscado”, aunque sin concretar en qué posible situación. La artista sigue lamentando que los periodistas la hayan criticado por sexualizarse en su trabajo, y se ha comprado con FKA twigs para explicarse: “cuando yo he bailado en una barra de baile, me han llamado puta, pero cuando FKA twigs lo ha hecho, lo han llamado arte”. Y ha añadido: “mis amigos me recuerdan constantemente que, en mis canciones, hay factores psicológicos complicados que tener en cuenta, pero solo quiero decir que la cultura ahora mismo está enferma, y el hecho de que hayan convertido mis reflexiones, mi defensa de la fragilidad, en una guerra de razas es terrible”.

En los comentarios de Instagram, Cat Power ha defendido la postura de su amiga y colaboradora, al escribir que “toda esta conversación sobre la barra de striptease es muy importante”, aludiendo al modo en que las mujeres son “vistas y definidas”, pero sin entrar en más debate.

En el mismo vídeo, Lana no aclara su extraña declaración sobre la llegada de una tercera ola de feminismo que apoye a la mujer “frágil” y “delicada”, llegada que ella anticipa a pesar de que esta tercera ola ya ha ocurrido, pero sí aprovecha para anunciar que su nuevo álbum de estudio lleva el título de ‘Chemtrails Over the Country Club’, quizá porque el viejo de ‘White Hot Forever’ no parece muy pertinente en estos momentos. La artista añade que hablará sobre estos temas también en sus próximos discos de “spoken word”, uno de los cuales acaba de avanzar con un primer single.

El vídeo de Instagram de Lana ha vuelto a ser recibido con apoyos y críticas por partes iguales. En el primer grupo se encuentran mayormente seguidores de Lana que defienden que la artista ha sido malinterpretada, y en el segundo otros usuarios que critican el aparente desinterés de la cantante por comprender los motivos del “backlash”, que van de las implicaciones racistas de algunas de sus declaraciones a su dificultad para encajar las críticas. FKA twigs, bailarina de barra profesional, no se ha pronunciado al respecto.