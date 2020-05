Haz esto, Charli XCX: Boy George ha escrito “6 o 7 discos” durante la cuarentena

Boy George es probablemente uno de los artistas de pop que más interactúa con sus seguidores en Twitter, pero eso no es lo único que el cantante británico ha estado haciendo durante la cuarentena. De hecho, el autor de ‘The Crying Game’ ha revelado, en un podcast de la BBC, que ha sido capaz de escribir música para llenar “6 o 7 discos” durante el confinamiento.

El músico ha explicado que su productividad responde a un motivo concreto. “No digo que todo sea bueno, pero antes de Navidad firmé un contracto con una empresa llamada Primary Wave, cuyo trabajo es colocar tu música en películas. Yo mismo poseo los derechos de autor con esta empresa. Es una nueva experiencia para mí que me permite ser dueño de mi propia música”. El cantante indica que, debido a que no posee los derechos de autor de la música que publicó en los años 80, por ejemplo, los del gran hit de Culture Club ‘Karma Chameleon’, los editores “pueden hacer lo que quieran con ella, y de hecho hacen lo que quieren con ella”. Un asunto que, en los últimos tiempos, ha preocupado especialmente a Taylor Swift.

Antes de las declaraciones de Boy George, que habríamos esperado más bien de Charli XCX, artista adicta al trabajo donde las haya, y quien acaba de publicar su disco compuesto durante el confinamiento, el recomendado ‘how i’m feeling now‘, el músico ya había anunciado la llegada de su nuevo álbum de estudio, ‘Geminis Don’t Read The Manual’, para algún momento de este año. El primer single ha sido un baladón al piano llamado ‘Clouds’.