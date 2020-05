¿Ha grabado el hermano de Taylor Swift una versión de ‘Look What You Made Me Do’ para ‘Killing Eve’?

Taylor Swift está muy contenta porque, en el último episodio de ‘Killing Eve’, ha sonado una versión de su éxito de 2017 ‘Look What You Made Me Do’ interpretada por una banda llamada Jack Leopards & The Dolphin Club. La versión, acústica, no tendría más interés si no fuera porque todas las pistas apuntan que su intérprete es Austin Swift, hermano de la cantante.

Para empezar, los créditos de la canción en las plataformas de streaming descubren los nombres de Jack Antonoff (productor de ‘reputation‘) y Nils Sjöberg, el mismo pseudónimo que Taylor utilizó para firmar su contribución a ‘This is What You Came For’ de Calvin Harris y Rihanna. La supuesta banda no existe. Pero los fans de la cantante han ido más allá y descubierto que su hermano utilizó hace tiempo el mote “The Dolphin Club” en Twitter, e incluso existe una noticia del tabloide The Daily Mail según la cual Taylor “rogó” a ‘Killing Eve’ que Austin cantara una canción para la banda sonora de la serie.

No solo eso, pues la portada de esta versión de ‘Look What You Made Me Do’ se compone de una foto antigua de Austin manipulada, foto que es posible ver en la red en su versión original. ¿Será esta la manera de Taylor Swift de empezar a regrabar sus viejos éxitos a partir de ahora, para saldar su “deuda” con Scooter Braun tras la polémica de los masters de su antiguo sello?