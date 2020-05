Melanie C vuelve a ser “Sporty Spice” en el vídeo de ‘Blame it On Me’

Melanie C ha re-dirigido su sonido definitivamente hacia los ritmos del electropop y, por ejemplo, en 2016 publicaba un single estupendo llamado ‘Anymore’, que presentaba su hasta ahora último álbum de estudio publicado hasta la fecha, ‘Version of Me’. La ex Spice Girl prepara su continuación para este otoño.

El primer single ha sido el discotequero ‘High Heels’ con Sink the Pink, después ha sido el turno del elegante ‘Who I Am’, que ha sorprendido por su videoclip nostálgico, en el que las etapas de la carrera de Melanie C son expuestas en un museo, al modo de una visita literal al pasado. Y el tercer avance de este nuevo trabajo de Melanie C que sigue sin título oficial acaba de ver la luz, se titula ‘Blame it On Me’, vuelve a ser contundente en su giro electrónico y también presenta videoclip con guiños al pasado.

Como el último clip de Paloma Mami, a la que hoy entrevistamos, el vídeo de ‘Blame it On Me’ se basa en clásicos videojuegos de lucha tipo ‘Street Fighter’ y muestra a Melanie C batallando cara a cara contra su contrincante, pero también contiene referencias a la etapa de Melanie C como “Sporty Spice”, al éxito de Spice Girls ‘2 Become 1’ o al icónico grito de guerra de las chicas, “girl power”,

Según la nota de prensa, ‘Blame it On Me’ es “un explosivo tema de pop moderno a base de melodías disco y electrónicas, que reflexiona sobre la toxicidad de una larga relación y el duro camino hasta lograr empoderarse y defenderse una misma. Con este single, la artista parece haber evolucionado en su música, pero a la vez revisita sus raíces”.