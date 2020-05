Taylor Swift ataca a Trump por “azuzar las llamas del supremacismo blanco y el racismo”

En los últimos días ha sido imposible visitar las redes sociales sin leer mensajes de denuncia por la muerte en Minneapolis de George Floyd, un ciudadano afroamericano que el pasado lunes moría a manos de un agente de policía blanco llamado Derek Chauvin. Tras detener a Floyd, el agente decidía arrodillarse sobre su cuello durante varios minutos hasta asfixiarlo, ignorando sus súplicas. La imagen de esta escena ha dado la vuelta al mundo, y en el día de ayer, multitud de saqueos y disturbios tenían lugar en Minneapolis y en otras ciudades de Estados Unidos en protesta por la muerte de este individuo de apenas 46 años, que, por cierto, era rapero y había colaborado con el conocido productor DJ Screw.

Entre los artistas que han lamentado la muerte de George Floyd en los últimos días se encuentran Beyoncé, Billie Eilish, Snoop Dogg, Justin Bieber, Cardi B, Madonna (que ha atacado a la policía con un sonoro “fuck the police”), Ariana Grande, Megan Thee Stallion, Garbage, Chance the Rapper, Janelle Monáe o Ellie Goulding; sin embargo, ha sido un tuit reciente de Donald Trump el que ha hecho saltar a Taylor Swift, una de las artistas americanas con más seguidores entre los partidarios de Trump por su pasado como cantante de country.

En el tuit, Trump ha llamado “delincuentes” a los protestantes por la muerte de George Floyd y amenazado con recurrir a las armas para espantarlos de las calles, en un mensaje que posteriormente ha sido marcado por Twitter por “incitación a la violencia”. La autora de ‘Lover‘, que se posicionó políticamente por primera vez en 2018, provocando las burlas de un Trump que aseguraba entonces disfrutar de la música de Taylor “un 25% menos”, ha decidido contestar al presidente directamente para darle su opinión, etiqueta incluida.

Ha escrito: “Después de azuzar las llamas del supremacismo blanco y el racismo durante toda tu presidencia, ¿ahora tienes las agallas de fingir superioridad moral antes de amenazar con violencia? “Cuando el saqueo empieza, los tiroteos empiezan?” Te echaremos fuera en noviembre”. La cantante se refiere a las elecciones presidenciales de 2020, las cuales, sin duda, estarán marcadas por la pandemia, una absoluta tragedia para un país que se precia de contarse entre las mayores potencias del mundo y ha registrado más de 100.000 muertos.

After stoking the fires of white supremacy and racism your entire presidency, you have the nerve to feign moral superiority before threatening violence? ‘When the looting starts the shooting starts’??? We will vote you out in November. @realdonaldtrump

— Taylor Swift (@taylorswift13) May 29, 2020