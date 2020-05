Josef Salvat / modern anxiety

Josef Salvat, el cantante australiano de apellido catalán que se dio a conocer allá por 2015 con canciones de pop dramático y atmosférico como ‘Open Season’ o ‘Till I Found You’, ha vuelto con su primer disco en un lustro. Con una buena parte de sus seguidores ya a otras cosas, como demuestra la pobre recepción que está obteniendo ‘modern anxiety’ en las plataformas de streaming, Josef al menos sí puede celebrar haber compuesto un álbum de pop contemporáneo bastante digno con el que seguir compartiendo sus vivencias con el mundo.

En el tiempo que ha pasado entre ‘Night Swim‘ y este ‘modern anxiety’, Josef ha buscado vivir nuevas experiencias y “tomar malas decisiones” porque, en sus palabras, “sentía que me había perdido mi propia juventud”. El cantante explica que no tenía “nada sobre lo que escribir” después de que terminase la gira de ‘Night Swim’ y que sentía que “no había vivido”. Esta ansiedad se manifiesta en las dos primeras pistas del disco: en el embriagador pop tropical de ‘modern anxiety’, Josef canta sobre sentirse perdido en el “mundo moderno” (su divertido vídeo contiene homenajes a Björk, Madonna o Alanis), y sobre sí mismo en pasado, cuando era “joven y guapo y estaba borracho”; y en el medio tiempo ‘Call Me’, de sutiles detalles R&B y electrónicos, se sumerge aún más en la oscuridad de su mente al cantar sobre su aprensión a la intimidad: “golpeo mi cabeza contra las paredes, así puedo seguir persiguiendo un sentimiento, solo quiero ser necesitado”.

A partir de la pista 3, ‘modern anxiety’ se convierte en una crónica sobre varias relaciones sentimentales que Josef ha vivido en los últimos años, y que pueden servir para ayudar aunque sea un poco a la normalización de la bisexualidad masculina. Su estilo no difiere demasiado del practicado por su compatriota Troye Sivan -con el que a veces se le puede llegar a confundir- o por otros artistas como Lorde, Broods o Halsey, y aunque sus melodías pueden llegar a resultar demasiado familiares, sí da con varios temas que destacar. La tierna ‘in the afternoon’ relata la adicción provocada por un amor nuevo (“estoy libre, puedes quedarte a comer, y si terminas muy cansado, también te puedes quedar a dormir”), y ‘melt’, la producción electrónica más árida y bruta del álbum, lleva esta adicción al punto de la desesperación (“no estoy listo para que te vayas, me he convertido en líquido, así me puedes beber”). Más oscura -y épica- es ‘paper moons‘, que parece relatar una relación truncada por las drogas.

Aunque ninguna de estas canciones parece destinada a reubicar a Josef Salvat en el panorama del pop actual, al menos el artista ha mimado las producciones e incluso la secuencia, que funciona como una historia compuesta por diversos capítulos y termina con el mensaje de esperanza de ‘enough’: “obtendrás todo lo que deseas”. Desde luego, Josef ha conseguido su propósito…

Calificación: 7/10

Lo mejor: ‘modern anxiety’, ‘in the afternoon’, ‘melt’

Te gustará si te gusta: Lorde, Troye Sivan, Broods, Halsey

Youtube: vídeo de ‘in the afternoon’