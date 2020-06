Caso George Floyd: Jay-Z llama al gobernador de Minnesota, Lizzo escribe una carta, Halsey recibe un pelotazo de goma

Estados Unidos vive un momento histórico convulso tras la polémica gestión de Trump del coronavirus, con más de 100.000 muertos en este país; y ahora las protestas tras la muerte de George Floyd mientras estaba siendo detenido por la policía por un incidente que comenzó a causa de un supuesto billete falso de 20 dólares. Son decenas los artistas que se han unido a las protestas, siendo uno de los más destacados Jay-Z, que este sábado ha telefoneado al gobernador de Minnesota Tim Walz. Lo ha hecho como ha dicho este mismo “en calidad de padre, no de artista internacional”, para que se haga justicia. Jay-Z ha celebrado en redes sociales la conversación, indicando que estamos solo “ante los primeros pasos de la lucha”. El artista ha dicho que intenta “convencer a cada político, fiscal y funcionario del país de tener el coraje de hacer lo correcto”.

Lizzo ha sido muy dura en un comunicado recogido por el NME indicando que está “muy cansada” de sentirse “en peligro” y de que no se diga la verdad del todo: “No es la gente negra, siempre es la gente blanca la que usa el término “guerra racial”. No queremos esa mierda. Queremos lo que siempre hemos querido en este puto país, los mismos derechos que otra gente. No es tan difícil”. Miguel ha realizado una performance online en la que acaba en el suelo y con los brazos en la espalda, imitando el modo en que George Floyd fue detenido, pisado por la rodilla del agente, pese a que indicó de manera reiterada que “no podía respirar”. Su mensaje es: “el oficial Chauvin ha sido arrestado. Ahora queremos que TODOS los oficiales involucrados sean arrestados. Y vayan a prisión”.

Por su parte Halsey ha recibido un pelotazo de goma disparado por la policía en una manifestación en Los Ángeles, indicando que lo único que hicieron fue “mantener las manos en alto” y “no moverse”: “Yo y muchos de los que iban conmigo han sido disparados, gaseados y hostigados. La primera línea estaba en calma y no provocamos a nadie. Pero muchos no están a salvo y muchos están detenidos. Donad dinero a las organizaciones para que paguen fianzas. Yo ya estoy en ello”.

fired rubber bullets at us. we did not breach the line. hands were up. unmoving. and they gassed and fired. pic.twitter.com/K8YauF0APn

— h (@halsey) May 31, 2020