Run The Jewels darán gratis su nuevo disco tras un gran discurso de Killer Mike por la muerte de George Floyd

Las redes sociales arden en el último par de días con mensajes de todo signo en torno a la muerte de un hombre afroamericano llamado George Floyd en Minneapolis, Minnesotta, mientras estaba en custodia policial tras ser detenido, provocando la indignación de muchos, especialmente después de que otros dos fallecimientos en circunstancias similares –los de Ahmed Arbery y Breonna Taylor– tuvieran lugar unos días antes. El supuesto homicida de Floyd, el agente Derek Chauvin, ha sido detenido por el cargo de asesinato, pero antes de que eso sucediera parte de la sociedad estadounidense se había echado a las calles, manifestándose y provocando disturbios –quemando supermercados, sedes de cadenas de televisión e incluso una comisaría de policía– no solo en esa ciudad, sino también en Nueva York, Los Ángeles, Atlanta y muchas otras.

La capital del estado de Georgia, precisamente, es donde nació y vive Killer Mike, conocido rapero sobre todo como miembro del dúo Run The Jewels, junto a El-P. Mike, que en el pasado había protagonizado alguna que otra polémica por su defensa de la tenencia de armas o la de la violencia contra la ultraderecha, acompañaba hace unas horas a la alcaldesa de la ciudad, la también afroamericana Keisha Lance Bottoms, en una rueda de prensa. En ella, ambos llamaban a su comunidad a mantener la calma y a cejar con los altercados. El MC se mostraba visiblemente emocionado, llegando a romper a llorar en un momento dado, pero ofrecía un discurso muy atinado que está dando la vuelta al mundo.

En él, Killer Mike comenzaba señalando que también los propios oficiales de policía, entre los que se incluía su propio padre, eran víctima de un racismo institucional que llama a detener. Pero no con la violencia, sino reflexionando, organizándose y, lo más importante, ejerciendo el voto tanto en las elecciones locales como en las presidenciales. “Me veo en la obligación de estar aquí para simplemente decir: es vuestro deber no quemar vuestro propio hogar por la rabia con el enemigo. Es vuestro deber fortificar vuestro hogar, para que pueda ser un espacio de refugio en tiempos de organización. Y ahora es tiempo de trazar, planificar, crear estrategias, organizar y movilizar”.

Lo cual no implica que no se sienta como el resto de sus conciudadanos, hartos de esa problemática: “estoy la hostia de enfadado. Ayer me desperté con ganas de ver el mundo arder, porque estoy cansado de ver a hombres negros morir. Él (en referencia a Derek Chauvin) puso como si nada su rodilla sobre el cuello de un ser humano durante nueve minutos mientras moría como una cebra con la presión de la mandíbula de un león”, añadía. “Por eso los chavales están quemándolo todo. No saben qué otra cosa hacer. Y es nuestra responsabilidad hacerlo mejor ahora mismo. No queremos ver a un oficial con cargos, sino a cuatro oficiales procesados y sentenciados. No queremos ver Targets (la cadena de hipermercados) arder, queremos ver las cenizas del sistema basado en el racismo sistémico”.

Tras este discurso, El-P, colega de Killer Mike en Run The Jewels, ha lanzado un mensaje en sus redes sociales que asegura que, después del discurso de su hermano, no tiene “una mierda” que decir sobre el asunto que no hayan expresado ya en su anunciado cuarto álbum. Por eso han decidido poner en disposición de todo el mundo y de manera gratuita su nuevo disco ‘RTJ4’. Es una más de las numerosas manifestaciones contra el racismo endémico en las fuerzas de seguridad de Estados Unidos, a las que también se han sumado en las últimas horas Taylor Swift, Lady Gaga, Madonna, Ariana Grande, Pharrell Williams, Justin Timberlake… en una lista literalmente interminable que, sumadas a las incesantes manifestaciones, si algo deja claro es que la sociedad de Estados Unidos reclama cambios sustanciales en materia racial.