Massive Attack, Doja Cat, Kehlani, Jeff Mills… entre las nuevas incorporaciones a Primavera Sound 2021

Tras cancelar definitivamente su edición 2020 y anunciar la pasada semana el grueso de su line-up para la edición 2021 del festival, Primavera Sound acaba de lanzar una nueva tanda de nombres (no está claro si la última) que se suman a su cartel. Entre los 37 nuevos artistas que se icorporan al cartel, llaman la atención los de Massive Attack, Doja Cat, Mavis Staples, Jeff Mills y Kehlani.

El dúo de Bristol y la icónica artista soul que en los últimos años ha grabado álbumes con Jeff Tweedy (Wilco) y M. Ward son nombres que ya estaban presentes en la cancelada edición de este año, mientras que con la inclusión de Doja Cat, reciente número 1 en EEUU con ‘Say So’, y Kehlani, que acaba de publicar ‘It Was Good Until It Wasn’t‘, el festival barcelonés se marca un tanto en lo que a pop y R&B contemporáneo se refiere. También destaca la presencia del icono del house Jeff Mills, que junto al dúo irlandés Bicep amplía y refuerza la oferta de sonidos electrónicos.

El tándem de rap francés PNL, Paul Heaton (The Housemartins, The Beautiful South) & Jaqui Abbott, Georgia (autor de ‘Seeking Thirlls’, uno de los discos recomendados de este año), Squarepusher, girl in red, Tropical Fuck Storm, Yung Beef, Honey Dijon, beabadoobee, Ferran Palau, Núria Graham, Carla, Agoraphobia, Rombo, Chaqueta de Chándal o Carla también se incorporan a un cartel en el que destacan los nombres de Gorillaz, The Strokes, Tame Impala, Tyler, the Creator, Bad Bunny, Charli XCX, Beck, FKA twigs, Pavement…