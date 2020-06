Recycled J: “Me halaga que ‘Superpoderes’ te recuerde a The Weeknd”

Primero de manera autogestionada y después, desde hace unos meses, como fichaje-estrella de Universal Music Spain, Recycled J ha ido evolucionando del rap de sus inicios hacia un estatus más cercano al pop, aun sin renunciar a su esencia. Lo demostraba con el estupendo ‘City Pop‘, un disco elegante y distinto en los cánones de la escena urbana en el que quedaba claro su fantástico entendimiento con el productor Pablo Jiménez, Selecta, con el que diseñó una obra que adaptaba la diversidad del pop japonés de los primeros 80 a su propio lenguaje.

Y en una línea similar, el tándem formado por ambos artistas edita hoy mismo un EP que ejerce de epílogo a aquel disco, poniendo el acento en los ecos y la estética de los años 80. Se trata de ‘Superpoderes‘, un trabajo con cuatro nuevas composiciones que remiten a la interpretación que han hecho de esos sonidos Daft Punk, The Weeknd o Dua Lipa, entre las que sobresale de manera muy llamativa el corte titular. Una canción que suma a su gancho irresistible, aderezado como siempre por el flow chulesco pero emocional del MC de Carabanchel, una producción realmente espectacular, que condensa en menos de cuatro minutos un muestrario de trucos y guiños al funk, el disco y el tecnopop, manejados por Selecta con ingenio y maestría.

Se presenta además con un curradísimo vídeo de Iván Blanco que, ambientado en el Madrid de treinta y pico años atrás, conjuga elementos de costumbrismo, cultura pop y ciencia ficción con algunos tópicos de la era. En él, además, participan artistas como Natalia Lacunza (con la que, confiesa, ha trabajado en nueva música), Pedro LaDroga y Maria Sioke, entre otros. Sobre todo ello, canción, vídeo y EP, hemos hablado con Jorge Escorial, que, como acostumbra, habla con modestia y honestidad, pero también con confianza.



Cuéntame un poco por qué ahora este EP. ¿Fue una cuestión de unir unas canciones que tenían un aire similar, sin más? ¿Era una idea que perseguíais hace tiempo?

Ahora porque es lo que teníamos calendarizado, de ser por nosotros hubiese salido hace un año. Exacto, de hecho este EP es anterior a otros releases a que he tenido con mi productor Selecta (‘Jugando’, ‘2 Tazas’, ‘Tu Nombre’). Más que una idea que perseguíamos, es el sello de identidad que me caracteriza: buscar nuevos sonidos y no tener miedo al qué dirán.

“Es el sello de identidad que me caracteriza: buscar nuevos sonidos y no tener miedo al qué dirán”

En buena medida, supone llevar un paso más allá el sonido de ‘City Pop’. ¿Sentisteis que habíais dado con una veta propia ahí?

Este EP vino como una secuela de ‘City Pop’, en la que nos adentrábamos más en el sonido funk, electrónica, disco. Selecta y yo teníamos un estudio en Carabanchel en el que estábamos trabajando en aquel entonces en la salida de ‘City Pop’ (aunque el álbum llevase cerrado meses). Seguimos currando en ese sonido y nos dimos cuenta de que teníamos unos cuantos tracks y decidimos juntarlos. Nos sentimos cómodos experimentando y probando nuevas fórmulas y sonidos.

Si hay un nexo común entre estas canciones, desde un punto de vista creativo, ¿cuál sería?

‘Superpoderes’ es la canción principal y la que da nombre al trabajo. Es la que centramos nuestras fuerzas desde un principio y la que mejor define la dirección que quisimos tomar. Son cuatro canciones que hablan de amor, desde distintos puntos de vista, como si de un relato se tratase. Tanto en la producción como en las letras quisimos que tuviese ese vibe de los 80, pero a nuestra manera.

¿Qué tienen los 80, que parece que no se agotan como recurso estético?

Es curioso porque últimamente han sido varios los artistas a nivel mundial que han recurrido a esta etapa histórica de la música. Creo que fueron años muy ricos musicalmente hablando y que en España por ejemplo no se ha exprimido ese jugo, al margen de la movida madrileña. Yo soy de los que consideran que está todo inventado y que hay que esforzarse por mirar más allá. No hemos tratado de hacer un EP ochentero, sino que a través de nuestra forma de entender la música hemos hecho una reinterpretación de lo que para nosotros son los 80.

¿El mayor reto era no caer en lugares comunes, en algo demasiado evidente?

Tampoco le dimos tantas vueltas, es algo que surge de manera natural. Evidentemente no nos gusta caer en lo típico y nos hemos esforzado por hacer algo nuestro.



Otros singles recientes como ‘Angelito’ o ‘2 tazas’ no, pero ’Jugando’, tu single con Don Patricio, podría haber encajado aquí. ¿Por qué se ha quedado fuera?

Realmente ‘Jugando’ iba a ser la quinta de este EP. Es un trabajo que pese a tener una influencia pop y ser apto para todos los públicos, es uno de mis trabajo más conceptuales. Hubo un momento en el que buscamos una canción que fuese más “digerible” para el oyente y Selecta produjo el primer beat de ‘Jugando’. Yo estaba bastante atascado con la letra, con la idea del tema y un día vino Don Patricio al estudio y sacó su verso y el estribillo. Finalmente el rumbo de la canción fue hacia otro sitio y decidimos publicarla como un single y no incluirla en este proyecto.

“Los 80 fueron años muy ricos musicalmente hablando y en España no se ha exprimido ese jugo, al margen de la movida madrileña”

¿Eres tan fan del cine de los 80 como sugieren los dos clips de estas canciones, ‘Un extraño’ y ‘Superpoderes’?

Pese a ser un gran amante del arte no soy un cinéfilo experto en esta década, yo ni había nacido. (Risas) ‘Un Extraño’ fue obra de Jean Lafleur y ‘Superpoderes’ de Iván Blanco, dos directores que no tienen mucho que ver entre sí pero ambos tenían una visión clara acerca del proyecto y cada uno se lo llevó a su terreno.

¿Cuál de los dos ha sido más difícil de rodar y cuál más divertido?

Esto es como si me dices si quieres más a papá o a mamá. El rodaje de Un Extraño para mí fue muy divertido ya que era mi primer vídeo de caracterización y es un formato que en España prácticamente no se había visto. Sin embargo el vídeo de ‘Superpoderes’ es una pieza más grande con muchísimo equipo detrás y muchas horas de trabajo. Quizás te diría que fue más divertido el primero, pero le tengo más cariño al segundo.



El clip de ‘Superpoderes’ es un homenaje al Madrid de los 80. ¿Fue particularmente difícil encontrar espacios que aun recuerden aquella época, dado lo gentrificada que está la ciudad ya?

El trabajo de localizar tanto exteriores como interiores fue un currazo de producción, dirección y arte. Me gustaría que vieses cómo eran los billares, la casa de la chica, o la sala Caracol antes de que le diesen la capa de chapa y pintura para llevarlo casi 40 años atrás. Es curioso que por ejemplo, el local de ensayo en el que estoy con mi banda, se rodó en el mismo estudio de Carabanchel que te comentaba que tenía con Selecta, aunque totalmente atrezado.

En el vídeo hay muchos invitados que se os suman a Pablo y a ti, pero llama la atención por su popularidad Natalia Lacunza. ¿Os conocíais de antes? ¿Tenéis puntos de conexión en lo musical? ¿Se puede saber si hay colabo en ciernes?

Natalia es una gran artista a la que admiro y respeto desde que la conocí. Mi directora creativa Ana Sotillo también trabaja con ella, lo cual provocó que nos conociésemos hace meses y conectamos muy guay. Recuerdo que cuando cogimos un poquito de confianza le propuse la idea y la verdad es que el papel le iba que ni pintado y aceptó sin pensárselo mucho. Y sí, hemos tenido el gusto de trabajar juntos.

“Quien quiera decir que hemos aprovechado el momento para subirnos al carro es libre de hacerlo y de etiquetar nuestra movida, pero ahí están los hechos”

Escuchando el EP he pensado en The Weeknd en varios momentos. ¿Te lo esperabas/temías? ¿Te gusta o te jode? ¿Temes que se te tache de oportunista por ello?

Al revés, me halaga y hablo por Pablo en que a él, estoy seguro de que también. Las referencias de Daft Punk, The Weeknd, Madonna, Michael Jackson, Queen, y demás son innegables. Como te comentaba el principio de la entrevista el proyecto superpoderes empezó a finales de 2018, y se retomó algo antes de navidades para terminar las canciones y producir los videoclips. Quien quiera decir que hemos aprovechado el momento para subirnos al carro es libre de hacerlo y de etiquetar nuestra movida, pero ahí están los hechos. (Risas) Los artistas en general creo que hacemos las cosas de corazón y sin pensar en cuando saldrá esto al margen de movimientos puramente estratégicos que se piensan de un mes para otro. De ser por mí este bebé lo hubiésemos parido en 2019, pero las circunstancias nos han hecho retrasarlo hasta ahora y estamos contentos con ello.

