Los fans del k-pop españoles se apropian del hashtag #SpanishLiveMatters para burlar a la derecha

Los ánimos están caldeados no, lo siguiente en las redes sociales, en Estados Unidos por la crisis política que está viviendo el país a raíz de la brutalidad policial, y en España por otras cosas, como la aprobación del ingreso mínimo vital, que ha provocado un encontronazo entre Cepeda y VOX, o la gestión del coronavirus por parte del Gobierno.

Estos motivos han llevado a un grupo de usuarios de Twitter a crear el hashtag #SpanishLivesMatter, que ha sido “trending topic” a lo largo del día de hoy, si bien no por las razones esperadas. Los fans del k-pop, que cuentan con un poder de convocatoria brutal, han decidido apropiarse del #hashtag para burlar a sus artífices -asociados a la derecha-, y han inundado este canal con imágenes de artistas y vídeos de k-pop. Hay incluso quien ha aprovechado para compartir su “playlist de k-pop antifa”.

Este movimiento del fandom español del pop coreano no es nuevo, pues está inspirado en uno sucedido en el día de ayer. Surgía entonces en Estados Unidos el hashtag #WhiteLivesMatter, y los seguidores de este fenómeno musical se lo adjudicaban para mermar su propósito original. A su vez, el hashtag viral #BlueLivesMatter llevaba la burla un paso más allá, con imágenes de Pokémons, loros o varios animes. La moda de re-apropiarse de estos canales de información solo puede estar inspirada en el “fail” de Blackout Tuesday, por culpa del cual el hashtag #BlackLivesMatter se inundaba de cuadrados en negro que solo perjudicaban a la causa, al ocultar información necesaria para la misma.

