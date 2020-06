Escucha lo nuevo de Dellafuente, Hinds, Run The Jewels, Bebe, Nacho Vegas, Elvis Costello, Natti Natasha, Nueva Vulcano…

Tras una semana tan potente en lanzamientos como la anterior, junio arranca de una forma extraña, con varios artistas (Jessie Ware, principalmente, pero también Baauer y Nadine Shah) posponiendo sus lanzamientos unas semanas, en buena medida a causa de las movilizaciones contra el racismo que están teniendo lugar en Estados Unidos. Aun así, hay varios lanzamientos esperados e interesantes que podemos disfrutar al completo desde este viernes (algunos antes): Dellafuente, Hinds, Run The Jewels, Sondre Lerche, Sonic Boom, Rolling Blackouts Coastal Fever, Westerman, Muzz (proyecto paralelo a Interpol de Paul Banks), la revelación británica Sports Team, No Age, Boyanka Kostova, LA Priest (Sam Dust, ex-Late of the Pier), Blanco White y la sueca Ångie publican hoy álbumes. Además, Recycled J, Gordi, Juan Wauters, Luces Negras, Okay Kaya, Torres Satélite (este misterioso dúo debuta con un disco de canciones centradas en la pandemia y el confinamiento) o la prometedora Valdivia tienen nuevos EPs.

En cuanto a singles, la semana no ha sido menos rara, pero la playlist Ready for the Weekend viene igualmente surtida con nuevas canciones de Bebe, Elvis Costello, Astrid S, Nueva Vulcano, Natti Natasha, Rufus Wainwright, La Habitación Roja, The Streets, el nutrido combo k-pop TWICE, The Aces, Betacam, DORA, Erasure, Bob Mould, The Yearning, InnerCut & Bejo, Navvy, Liz Forte, IAMDBB, El Grajo, Pavvla, Faithless, María Escarmiento, Pottery, Colectivo Da Silva (producidos por Chico Blanco), el argentino Maximiliano Calvo –con Aron (Piper, de ‘Élite‘) y Soleá Morente– y un largo etcétera, que se sitúan a alguna de las escasas novedades de la semana, como el avance del nuevo disco de Travis. También, con temas de promesas del panorama estatal como Babi, mori, Aiko El Grupo, Malamute o Ana Muñoz.

También hoy se libera un disco de temas inéditos de Two Door Cinema Club, junto con un disco en directo de Father John Misty cuya recaudación irá destinada a la lucha contra la Covid-19 y una edición deluxe del álbum que editó Lil Wayne en enero, con nuevos temas junto a Tory Lanez o Doja Cat, entre otros invitados. Luego, artistas tan dispares como Nacho Vegas, Poppy y Jonathan Wilson publican versiones de, en este orden, Violeta Parra, t.A.T.u y Four Tops. ionnalee continúa revisando toooooodo su cancionero con versiones nuevas (esta semana le ha tocado a la rareza ‘The Deadlock’), mientras que Buffetlibre regresan con un interesantísimo remix de ‘Caic’, uno de los temas del estupendo ‘Kevin‘ de Ferran Palau y numerosos artistas. Además, varios artistas han lanzado temas que reivindican la lucha contra el racismo sistémico en la sociedad, como YG y su contundente ‘FTP’ (“Fuck the police”).

Escucha la playlist “Ready for the Weekend”