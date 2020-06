Lola Indigo riñe en Twitter con la autora de la portada de ‘Mala cara’, nuevo single con Alizzz y Sen Senra

Lola Indigo ha anunciado un nuevo single llamado ‘Mala cara’ que verá la luz el próximo 10 de junio. Se trata de un tema producido por Alizzz, quien ya se había encargado de la remezcla de ‘Autoestima’ de Cupido en la que la autora de ‘Akelarre‘ aparece como artista invitada, y que también ha contado con la colaboración del gallego Sen Senra, autor recientemente del álbum ‘Sensaciones‘ y del precioso ‘Nada y nadie‘, que acaba de salir a modo de single suelto.

La portada de ‘Mala cara’ muestra un retrato animado, en estilo anime, de Lola Indigo inspirado en la famosa escena de Sharon Stone en ‘Instinto básico’. Y precisamente esta animación es motivo de que ‘Mala cara’ esté siendo uno de los temas más comentados de la tarde en las redes sociales, ya que su autora, Belén Ortega, ha denunciado en Twitter no haber sido acreditada por Lola Indigo en esta red social (sí lo ha hecho en sus stories), buscando manifestar la invisibilización que pueden sufrir los artistas en estos casos.

En un tuit, Ortega ha expresado que es “una pena que los artistas tengamos que mendigar la acreditación de autoría incluso en gremios hermanos”, apostillando que ““Mala Cara” es lo que se te queda”. Mimi Doblas ha contestado a la artista en otro tuit público: “siento que te lo hayas tomado así, a las 21:00 cuando tenía que anunciarlo no tenía tu @ porque no me lo dieron, tuve que pedirlo y las personas que trabajan en artístico no están disponibles 24 horas, te etiqueté cuando me contestaron”. En otro mensaje, Ortega ha contradicho a Doblas, escribiendo: “Claro que sabía el autor. Por favor, no insultemos la inteligencia de nadie, que he estado en contacto con ellos por más de un año”. Lola Indigo finalmente ha etiquetado a Belén Ortega en un tuit individual.

‘Mala cara’ será el sucesor de ‘4 besos‘, el éxito de Lola Indigo con Rauw Alejandro y Lalo Ebratt, que acaba de ser certificado con el Disco de Platino y pronto alcanzará los 40 millones de streamings entre Youtube (audio y vídeo) y Spotify.

Mi última colaboración, portada para el nuevo trabajo de @lolaindigomusic inspirado en ‘Instinto Básico’. Una pena que los artistas tengamos que mendigar la acreditación de autoría incluso en gremios hermanos.

Pues sí, “Mala Cara” es lo que se te queda. #lolaindigo #malacara https://t.co/TsSIRzbP7d — Belén Ortega (@BelenOrtega_) June 6, 2020