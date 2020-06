Iggy Azalea revela que ha sido madre de un niño

Iggy Azalea es noticia después de revelar que ha sido madre de un niño, en lugar de un autómata con nombre de cohete espacial. La noticia ha sorprendido a sus seguidores porque la rapera no había revelado previamente su embarazo. Katy Perry, si no nos fallan las cuentas, es la siguiente irresponsable.

La autora de ‘In My Defense‘ ha comunicado la noticia en un escueto mensaje publicado en sus stories de Instagram. “Tengo un hijo”, ha anunciado. “He estado esperando el momento adecuado para decir algo pero parece que, cuando más tiempo pasa, más me doy cuenta de que siempre voy a sentir ansiedad por compartir estas gigantescas noticias con el mundo. Quiero mantener su privacidad pero también dejar claro que él no es un secreto y que le amo más allá de lo que las palabras puedan expresar”.

El padre del hijo de Iggy Azalea no es otro que Playboi Carti, un conocido rapero estadounidense de 24 años que ha triunfado masivamente en las plataformas de streaming con éxitos como ‘Magnolia’, ‘wokeuplikethis*’ o ‘Shoota’ con Lil Uzi Vert. Además, su álbum de 2018 ‘Die Lit’ recibió muy buenas críticas por parte de la crítica especializada. Por su parte, Iggy Azalea “parió” el año pasado el EP ‘Wicked Lips‘ y actualmente se encuentra trabajando en su próximo trabajo, que será más “experimental”. Si se parece un poco a ‘Kream’, va a molar.