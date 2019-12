Iggy Azalea / Wicked Lips

Hace unos meses Iggy Azalea se sacudía la maldición que se cernía sobre ella y publicaba al fin su segundo disco, ‘In My Defense’. Lo hacía cinco largos años tras el efímero éxito de ‘The New Classic’, que le deparó tanta popularidad como desprecios e insultos de compañeros de profesión, que la acusaban de invadir su espacio artístico y de recurrir al “ghostwriting”. Se entiende, por tanto, que en el nuevo trabajo, como en el previo ‘Survive The Summer’, aprovechara su independencia para evitar concesiones al pop y reivindicar su autenticidad como rapera con temas cortantes y secos. Pero ya ha sido suficiente, a tenor del EP que lanzó hace pocos días, ‘Wicked Lips’.

La australiana publica así cuatro temas inéditos que fueron adelantados semanas atrás por ‘Loca’. Este ya era toda una declaración de intenciones: su aproximación al ‘Mambo Italiano’ de Dean Martin con la ayuda de la cantante pop británica Alice Chater es un esfuerzo, demasiado evidente, por intentar marcarse su propio ‘I Like It’, o similar. Demasiado tarde. Pero hay otro tema abiertamente pop en el disco que está mucho más conseguido y que, con un buen vídeo y mucha suerte, podría suponer un nuevo éxito para Iggy Azalea.

Hablo de ‘The Girls’, otro dueto, esta vez con la brasileña Pabllo Vittar, que, cerrando un círculo, recientemente colaboraba en ‘Flash Pose’ con Charli XCX, co-artífice de ‘Fancy’, el mayor hit de Azalea. Su bombástica producción, a cargo del colaborador de Avicii –y artífice de hits de Nicki Minaj tan recordados como ‘Pound The Alarm’, ‘Starships’, además de ‘One Last Time’ de Ariana– Carl Frank, puede no ser el colmo de lo novedoso. Pero su épica resulta extremadamente efectiva para acompañar el buen gancho de Vittar y el mensaje de empoderamiento femenino que propaga la canción, que, dijo Iggy, la llevó a romper a llorar al escribirla.

Es lo más destacado de este breve lanzamiento que, por lo demás, se completa con dos raps muy en sintonía con el actual planteamiento estético de Iggy: producidos de nuevo por J White Did It (Cardi B), los bajos profundos puestos en contraste con teclados que hacen guiños al trance de los 90 en ‘Not Important’ disponen el fondo adecuado para que la MC se despache primero contra el cómico Marlon Wayans, en un beef que mantienen de hace tiempo. Y luego un trasfondo old school le sirve en ‘Personal Problem’ para plantar cara con sus “labios perversos” a quien se meta con ella. Muy “sin más” toda esa parte. En todo caso, ‘Wicked Lips’ invita a pensar que en el futuro podría regresar a patrones más comerciales. Pero eso, de confirmarse los rumores sobre un posible embarazo –actualmente mantiene una relación con el también rapero Playboi Carti–, quizá tarde en llegar.

Calificación: 5,8/10

Lo mejor: ‘The Girls’, ‘Lola’

Te gustará si te gusta: Cardi B, Nicki Minaj, Brooke Candy

Escúchalo: Spotify