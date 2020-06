Canción Del Día: el breve instante de paz sin dismorfia sostiene a Perfume Genius en ‘Without You’

Perfume Genius ha vuelto este año con otro gran disco que sumar a su carrera, un ‘Set My Heart on Fire Immediately‘ en el que el contraste entre la ternura de la voz de Mike Hadreas y la robustez de la instrumentación vuelve a ser el protagonista. Sin embargo, el álbum también incluye canciones tan abiertamente pop como ‘On the Floor‘ o ‘Without You’.

Si la primera hablaba sobre un “crush”, y sobre los conflictos emocionales que conlleva enamorarse de alguien inalcanzable, la segunda es más introspectiva todavía. Es una composición abiertamente country, pues Hadreas se reconoce seguidor del género por el modo en que este ha producido canciones llenas de historias duras escritas sin segundas interpretaciones. “(En el country) existe una resignación hacia aceptar que las cosas son una mierda que me atrae”, ha declarado el músico. Sin embargo, ‘Without You’ sí admite varias interpretaciones, pues aunque puede entenderse como una simple canción de amor hacia una persona ausente, la canción trata la dismorfia corporal que sufre el músico, un tema, ni cabe decir, nada habitual ni en el country ni realmente en ningún otro estilo.

“Esta canción va sobre la época en que me gustaba lo que veía en el espejo tal y como era, pero fue un momento corto”, ha dicho el artista. “No fue un sentimiento duradero. A veces, cuando me miro en el espejo, siento confusión. Es dismorfia. Pero me aferro en aquel breve instante en el que todo tenía sentido, y saber que este está a mano me reconforta. Poder hacer una canción de country sobre dismorfia corporal me parece increíble”. ‘Without You’ expresa este sentimiento mediante el empleo de un ritmo trotón y de un mágico teclado que parecen querer capturar ese momento de felicidad efímera, y también de una letra fijada en esos pequeños instantes de realidad. El artista se mira en el espejo y ve una “forma borrosa” en la que a duras penas puede encontrar tu propio rostro. Pero “es suficiente”, “desconocido” y “casi bueno”.