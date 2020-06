6ix9ine y Nicki Minaj, puro exhibicionismo y provocación en el vídeo de ’TROLLZ’

Podríamos decir que 6ix9ine y Nicki Minaj estrenan su nuevo vídeo conjunto ajenos a las críticas por esta nueva colaboración: él acaba de salir de la cárcel por pertenencia a banda armada y también fue acusado de abusar de una menor, entre otras cosas. Sin embargo, ambos no estrenan el vídeo ajenos a la polémica, sino claramente recreándose en ella.

6ix9ine mira a cámara para decir “sé que no os gusto” -frase que repite Nicki- y aparece amontonando billetes (los “racks” del estribillo) en sus propios brazos, o abrazando inocentemente un gatito. Por su parte, Minaj aparece en paños menores, haciendo twerking o a punto con unas amigas. Entre sus fanfarrones versos, hay una referencia a Mary Poppins, en sintonía con los colores del clip, que parece una tienda de chucherías: ambos se dan de comer tarta, ella le baña en leche, etc. El vídeo se puede ver en Youtube aunque incrustado en algunas webs, no funciona.

Ambos raperos ya habían colaborado por ejemplo en ‘FEFE’, que fue un éxito masivo, y también ha funcionado bastante bien ‘GOOBA’, el reciente sencillo de 6ix9ine, que ha sido número 3 en Estados Unidos. Eso sí, un mes después ha caído al puesto 37 dada la falta de apoyo en radios.

Por otro lado, 6ix9ine acaba de ser denunciado por unos promotores por haber cancelado un concierto de 2018 sin avisar, después de haberse llevado 58.000 dólares de adelanto. Le reclaman ahora 5,3 millones de dólares, como informa NME.