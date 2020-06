Nicki Minaj y 6ix9ine vuelven a provocar anunciando single conjunto, ‘TROLLZ’

Nicki Minaj, que este año ha triunfado masivamente (en América Latina y España sobre todo) con ‘Tusa’ con Karol G, y que acaba de conseguir su primer single número 1 en Estados Unidos gracias al remix de ‘Say So’ de Doja Cat, anuncia nuevo single junto al polémico rapero 6ix9ine, quien también acaba de arrasar con su primer single publicado después de salir de prisión.

La unión entre Nicki Minaj y Takeshi no es nueva, ya que ambos triunfaron hace un par de años con su tema ‘FEFE’, que suma 570 millones de reproducciones en Spotify. El tema que junta a los dos artistas en 2020 se llama ‘TROLLZ’ y podrá escucharse a partir de este jueves, cuando también se estrenará su videoclip. En las fotos promocionales priman por supuesto los colores chillones, que fascinan a los dos artistas, aunque lo que más ha llamado la atención de ellas es la tobillera de vigilancia que 6ix9ine presume abiertamente en una de sus piernas.

Parte de los beneficios de ‘TROLLZ’ serán donados a The Bail Project, organización que ayuda a presos con bajos recursos económicos a salir de prisión. A los seguidores de Nicki no se les ha escapado la ironía que la rapera busque apoyar el movimiento Black Lives Matter con un single en el que participa una persona que ha sido condenada por haber abusado sexualmente de una menor, pero ya se sabe que donde va la corriente de opinión, Nicki Minaj toma el camino contrario.

A portion of the proceeds from #Trollz including merch items, will be going directly to The Bail Project Inc. The fund provides free bail assistance to low-income individuals who can’t afford to pay bail. #BlackLivesMatter #TrollzVIDEO tmrw @ midnight 🦄🌈 https://t.co/bZEurWg6Jx pic.twitter.com/G0t0crYh8E

— Mrs. Petty (@NICKIMINAJ) June 10, 2020