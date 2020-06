Primavera Sound 2021 cuelga el cartel de “sold out” para abonos y entradas de día

Primavera Sound Barcelona 2021 informa a través de nota de prensa de que ha conseguido agotar todos sus abonos y entradas en poco más de una semana desde que salieron a la venta el pasado 3 de junio. Hace unos días el festival había anunciado su edición “más multitudinaria”. La organización informa de que logra así “un sold out histórico que nunca antes había sucedido con tanta rapidez en la historia del festival”. Como todos recordamos, la edición 2020 era primero aplazada a agosto, y finalmente aplazada a 2021. La mayoría de la gente no ha devuelto sus tickets.

Indican: “Gracias a las 65.000 personas que, incluso en unos tiempos tan duros como los que estamos viviendo, han confiado en nosotros. Es este un agradecimiento por partida doble: a todos los que tenían su entrada para Primavera Sound Barcelona 2020 y han decidido conservar su ticket para el año que viene, que han sido la inmensa mayoría; y también a todos los recién llegados a nuestra familia: los nuevos compradores que han demostrado que hay esperanza para los grandes eventos de música en directo y han decidido que la pasión por la música es más fuerte que el miedo a la incertidumbre”.

El festival quiere agradecer aparte de al público, a patrocinadores, colaboradores y partners por el apoyo incluso en el momento en “el que más lo necesitaban”. Entre los artistas que actuarán están Bad Bunny, Tame Impala, Tyler the Creator, The Strokes, The National y Massive Attack, entre otras decenas.