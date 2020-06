Lady A condena el cambio de nombre de Lady Antebellum y lo tacha de oportunista

Lady Antebellum han anunciado esta semana cambio de nombre tras la revolución de Black Lives Matter surgida en los últimos días. El grupo pasa ahora a llamarse Lady A, ya que la palabra “Antebellum”, por su significado histórico, esconde connotaciones racistas directamente relacionadas con la esclavitud.

El grupo autor de ‘Need You Now’ ha pedido disculpas en un comunicado por haber hecho daño a alguien por culpa de su nombre. Sin embargo, su nuevo nombre ya ha perjudicado a alguien, en concreto, a Lady A, una cantante de blues afroamericana que ha usado este mote artístico durante dos décadas. La artista está enfadada porque ya no va a ser tan fácil encontrarla en Spotify, pero sobre todo porque considera el cambio de nombre de Lady Antebellum oportunista. “Están usando el nombre por el incidente de Black Lives Matter que, para ellos, es solo un momento en el tiempo”, ha declarado. “Si realmente les importa, les habría importado antes. No tendría que haber muerto George Floyd para que ellos se den cuenta de que su nombre contiene una referencia a la esclavitud. (El cambio de nombre) es una oportunidad para ellos de pretender que no son racistas o de pretender que todo esto les importa realmente. Si les hubiera preocupado de verdad habrían investigado lo que su nombre significa”.

La artista ha dicho que no va a dejar de usar su nombre, pero a su vez sospecha que la banda de country pueda exigirle legalmente dejar de usarlo. “Que ni siquiera se hayan molestado en hablar conmigo es privilegio del bueno. Pero no voy a bajar la cabeza y permitir esto”, ha insistido. “Ahora me pesa tener que demostrar que mi nombre es de hecho mío, y ni siquiera sé cuánto dinero tendré que gastar para quedármelo”. La artista es autora de álbumes como ‘Doin’ Fine’, aunque un vistazo a Spotify descubre que no es la única persona que se hace llamar de esta manera.