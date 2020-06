Muere a los 28 años Yohan, de la banda de k-pop TST

Yohan, integrante de la banda de k-pop TST, ha muerto a los 28 años de edad, informan varios medios anglosajones haciéndose eco de la información del medio especializado en pop surcoreano AllKPop, el cual a su vez cita la noticia exclusiva de Naver, el principal portal de internet de Corea del Sur. La agencia de TST, KJ Music Entertainment, ha confirmado la noticia en el siguiente comunicado: «Nos entristece comunicar la noticia más desafortunada. El pasado día 16 de junio, el integrante de TST Yohan partió de este mundo. La familia de Yohan se encuentra de luto. La familia ha pedido a los medios que, por respeto, se abstengan de publicar artículos en los que se especule sobre la causa de su muerte».

Nacido en 1992, Yohan empezó su carrera en la música como parte del grupo NOM (No Other Man) y en 2017 pasó a formar parte de TST («top secret»). La causa de la muerte del cantante, que era activo en las redes sociales y recientemente había celebrado su cumpleaños, no ha sido revelada a los medios por deseo expreso de la familia.

La muerte de estrellas del k-pop a edades muy tempranas se ha convertido en uno de los mayores lacras de esta lucrativa industria del entretenimiento coreano. Solo el año pasado, en margen de solo un mes, las jóvenes Sulli y Goo Hara se suicidaban como respuesta al acoso que habían sufrido en las redes sociales, y el popular Kim Jong-hyun conmocionaba a los fans del k-pop en 2017 cuando decidía también quitarse la vida, sumido en una depresión.