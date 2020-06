Alec Benjamin / These Two Windows

Alec Benjamin está llamado a ser uno de los nuevos cantautores de moda. Como Ed Sheeran y Taylor Swift, dos artistas con los que se le puede comparar por estilo, el bueno de Alec escribe canciones de pop narrativas, muy bien resueltas y memorables desde el segundo cero, si bien lastradas por una producción demasiado Disney que parece enfocada a un público adolescente.

La mayor baza de Alec Benjamin es su aguda y nasal voz, un instrumento peculiar y adictivo que imprime a todas sus canciones una personalidad inconfundible. Luego están sus melodías, incontestables en la mayoría de casos, como la de su mayor éxito ‘Let Me Down Gently‘ o la de muchas canciones de este ‘These Two Windows’ que ejerce de debut oficial. El primer single, ‘Must’ve Been the Wind‘, es una monada si dejamos de lado su letra sobre una chica a la que Alec oye ser abusada por su pareja desde el piso de abajo, y a la que él decide ayudar porque su corazón así se lo guía. «Pongo ‘Lean on Me’ para que sepa que puede apoyarse en mí», canta y se queda tan pancho. ‘Must’ve Been the Wind’ es la típica canción de chico con complejo de salvador de las nenas cuyo ánimo es solo noble en la cabeza de su autor, porque para los demás es un poco «creepy». Pero como canción, funciona.

Las demás canciones de ‘These Two Windows’ transitan temas como la ansiedad, la madurez o las relaciones amorosas que han llegado a su fin, esta vez sin espiar a nadie. La animada ‘Mind is a Prison’ es una emocionante apertura que habla sobre estar encerrado en tu propia mente, y la irresistible ‘Oh My God’ usa el truco del estribillo vocoderizado para retratar ese momento en que descubres las losas que acarrea ser una persona adulta («¿qué ha pasado? Me miro en el espejo, antes era joven y no tenía nada que temer»). Y por ñoña que sea, la majestuosa balada con cuerdas ‘The Book of You & I’ haría a cualquiera llorar como una magdalena. Mucho menos creíble es una ‘Match In the Rain’ que busca una atmósfera épica y desolada ante una ruptura sin conseguirla, o una ‘Alamo’ en la que el bueno de Alec nos intenta convencer de que es un rebelde. Con esta producción blanda y aséptica no cuela, pero entre canciones simpáticas como ‘Jesus In LA’ o tiernas como ‘Just Like You’, dedicada a su padre, Alec tiene papeletas de sobra para hacerse oír mucho en los años venideros, sobre todo si su talento cae en buenas manos.

Calificación: 7/10

Lo mejor: ‘Must’ve Been the Wind’, ‘Mind is a Prison’, ‘The Book of You & I’

Te gustará si te gusta: Ed Sheeran, Taylor Swift, el rollito Natalie Imbruglia, John Mayer…

Youtube: vídeo de ‘Must’ve Been the Wind’