Boris Izaguirre explicó a Rosalía qué es el cruising, elogió la «Bratwurst» de Jon Bon Jovi y mencionó a Pablo Alborán

Natalia Lacunza estuvo el jueves en La Resistencia y ese es el viral visto en Youtube, pero lo verdaderamente apoteósico vino después, con la entrada de Boris Izaguirre. Foto: Facebook.

El guionista de ‘La dama de rosa’ no se cortó un pelo al hablar de sexo, recordando un buen día en el que estuvo en una fiesta en la que tuvo que explicar a Rosalía qué era el cruising porque esta no lo sabía. Boris habla del Retiro de Madrid como lugar en el que se hacía «antes de que naciera Pablo Alborán», refiriéndose a su reciente salida del armario, y, ya puestos, recuerda aquel día en Montecarlo en que Jon Bon Jovi se puso a mear a su lado y «retrocedió un poquito para atrás». Dijo Izaguirre: «Me voy a asomar, porque yo creo que esto es perfectamente lícito. Voy a ver a Bon Jovi orinando y voy a ver cómo es todo con esa curiosidad que uno tiene de si la gente es completamente rubia (…) Me pareció ver como mucho vello y sospeché que podía no haber nada más y de repente ¡plaf!, apareció una Bratwurst muy agradable».

El speech de Boris Izaguirre ha llegado a los titulares de la prensa generalista, si bien es más noticioso todavía lo peculiar que es como «entrevistado»: no dejó hablar a Broncano ni a Queque, él manejó la conversación de un tema a otro como le dio la gana, introduciendo lo que promocionaba cuando le pareció, y cuando le pareció, se marchó.