‘Trollz’ libra a The Weeknd de encabezar las mayores caídas históricas del Billboard Hot 100

Buenas noticias para quienes recibieron con indignación la entrada directa al número 1 en Estados Unidos de lo nuevo de 6ix9ine, dados sus antecedentes penales. ‘Trollz’, que cuenta con Nicki Minaj y ha sido el segundo top 1 para esta en el Billboard Hot 100, cae al puesto 34 en su segunda semana.

Esto se produce porque pasado el hype de los primeros días, ‘Trollz‘ cae del número 1 al número 7 en ventas digitales y se desploma del número 3 al 18 en la lista de streaming. Sus reproducciones en radio se han doblado pero de momento son anecdóticas: no parece que en la emisoras estén muy por la labor de apoyar el tema. Se bate por tanto un récord para mal, pues en 62 años de historia del Billboard nunca se había visto una caída tan pronunciada en la lista de singles más cotizada. ¿Quién es el afortunado que sale del pozo? Abel Tesfaye.

En efecto, ahora que tanto cuenta el hype del primer día en cuanto a reproducciones y visualizaciones, era una canción reciente de The Weeknd, ‘Heartless’, la que caía del puesto 1 al puesto 17, inmediatamente antes de la Navidad 2019. Tesfaye batía este indeseado récord, hasta entonces en manos de ‘Nothing from Nothing’ de Billy Preston y ‘Then Came You’ de Dionne Warwick and the Spinners. Ambas caían del puesto 1 al 15 en 1974.

Realmente ‘All I Want from Christmas Is You’ de Mariah Carey caía del número 1 a la nada -fuera de la lista- al terminar la última Navidad, pero se considera su caso aparte por ser una reentrada de décadas atrás y por ser un caso estacional que, con toda seguridad, volverá este año, en lugar de un récord de hype hinchado.