Canción del Día: Disclosure, Aminé y slowthai suplican que no les jodas el pedo en ‘My High’

El próximo 28 de agosto, por fin, Disclosure darán continuidad a ‘Caracal’, su segundo álbum. Cinco años y varios singles y EPs después, el dúo formado por los gemelos británicos Guy y Howard Lawrence publicará al fin ‘ENERGY’ –así, en mayúsculas–, un tercer disco de estudio copado de colaboraciones más o menos estelares, entre las que se cuentan las de Kelis, Kehlani, Syd de The Internet, Common, Mick Jenkins, Channel Tres, Fatoumata Diawara y Blick Bassy, y entre los que se echa de menos a Khalid, con el que el grupo ha publicado varios singles previos, entre ellos el exitosísimo ‘Talk‘.

Tras presentar el continuista tema titular del disco, hoy le ha tocado en suerte amplificar el hype del disco a ‘My High’, tema en el que colaboran el rapero británico slowthai, que el año pasado triunfaba con su debut nominado al Mercury Prize ‘Nothing Great About Britain‘, y Aminé. Este MC originario de Portland puede no ser demasiado popular aún en Europa, pero en Estados Unidos es prácticamente una estrella. Gracias sobre todo a ‘Caroline‘, un tema de su mixtape debut del año 2017, ‘GOODFORYOU’, en el que comenzaba mencionando a Beyoncé como símbolo de una supuesta perfección femenina que él, en teoría rechazaba (y a la que Bey respondió mostrando su habilidad como patinadora con la canción en cuestión de fondo). Más tarde, le hemos encontrado colaborando en el último álbum de Lykke Li, por ejemplo.

Juntos pero no revueltos, ambos artistas rapean en este desatado numerazo de UK-garage de los Lawrence que no da respiro y cuyo principal gancho suplica «por favor, no me jodas el pedo» a una chica que flirtea con él/ellos a la vez que el novio de esta la amarra muy de cerca. Este auténtico banger se completa además con un divertido clip en el que un pobre muchacho, convaleciente en una camilla del hospital tras un accidente, se ve arrastrado a una serie de calamidades sin poder resistirse a ello. El pobre no puede (ni podrá) disfrutar del subidón de este single que hace que esperemos ‘ENERGY’ con los brazos bien abiertos.



