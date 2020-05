No te pierdas las perspectivas extrañas de slowthai en el vídeo de ‘BB (BODYBAG)’

slowthai está que lo tira y en los últimos días ha publicado hasta dos temas nuevos, ‘MAGIC’ y ‘ENEMY’, el segundo de los cuales samplea la voz de Matt Healy de 1975 durante una intervención del cantante en la última edición de los NME Awards, la misma en la que el rapero de Northampton protagonizó un bochornoso altercado con una de las presentadoras, incidente por el que después se disculpó.

Hoy viernes llega un tercer single de slowthai que además cuenta con la peculiaridad de haber sido producido por Dam Maker, mitad del dúo de post-dubstep Mount Kimbie. Esto puede explicar que la producción de ‘BB (BABYBAG)’ sea menos agresiva que la de los singles anteriores, y sea ligeramente más atmosférica y espeluznante, aunque sí contenga el sonido de unos disparos. ‘BB (BABYBAG)’ es otra oda al orgullo propio de slowthai y su letra menciona a Pablo Escobar y a los Dire Straits.

Como de costumbre, slowthai viene dispuesto a impactar con sus videoclips, y el de ‘BB (BABYGAG)’ vuelve a ser obra de sus colaboradores THE REST. La presencia de las pistolas sugiere ya un vídeo agresivo, pero después manda sobre todo el surrealismo de ciertas perspectivas: vemos al autor de ‘Nothing Great About Britain‘ a través de una boca abierta o de un inodoro.