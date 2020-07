Sufjan Stevens estrena ‘America’, su nuevo single de 12 minutos y medio

Sufjan Stevens ha anunciado su nuevo disco, el cual no será otro de esos experimentos que ha publicado últimamente, sino su nuevo disco de verdad. El verdadero sucesor de ‘Carrie & Lowell‘, el mejor disco de 2015 para JENESAISPOP, lleva el título de ‘The Ascension’ y sale el próximo 25 de septiembre a través de Asthmatic Kitty. Sufjan dice que la base del álbum es “una llamada a la transformación personal y un rechazo a seguir los esquemas del sistema que nos rodea».

El primer adelanto de ‘The Ascension’, ya disponible, se titula ‘America’ y es «una canción protesta contra lo enfermizo de la cultura americana en particular” que fue compuesta en realidad hace 7 años, durante las sesiones de ‘Carrie & Lowell’. “La canción me sorprendió mucho cuando la escribí porque la notaba vagamente mezquina y muy alejada de todo lo demás en Carrie & Lowell, así que la guardé», ha explicado el músico. «Pero cuando recuperé la demo unos años más tarde me llamó la atención cómo había previsto el futuro. Ya no podía apartarla por ser enojada y alegre. La canción estaba claramente articulando algo profético y verdadero, aunque no hubiera sido capaz de identificarlo entonces. Es entonces cuando vi un camino claro a seguir para un siguiente álbum”.

Un vistazo al tracklist que comparte la nota de prensa, y que incluye la duración de todas las canciones, revelaba que este single es de hecho el tema más largo de todo el disco, el que lo cierra con una duración de 12 minutos y medio nada menos (ninguna sorpresa para los fans del autor de ‘The Age of Adz‘, que ya se cerraba con un tema de más de 25 minutos). Se trata de una composición épica en sonido y envergadura, bastante electrónica y melódica, que tiene muy en cuenta el dinamismo dada su duración, y como muestran sus diferentes partes. No ha salido en formato reducido, por lo que Sufjan ha ido a por todas con esta decisión parecida a un suicido comercial… sobre todo si se tiene en cuenta que llega después de su éxito con la banda sonora de ‘Call Me By Your Name’, por la que obtuvo una nominación al Oscar, llegando a actuar en la ceremonia.

‘The Ascension’:

1. Make Me An Offer I Cannot Refuse (5:19)

2. Run Away With Me (4:07)

3. Video Game (4:16)

4. Lamentations (3:42)

5. Tell Me You Love Me (4:22)

6. Die Happy (5:47)

7. Ativan (6:32)

8. Ursa Major (3:43)

9. Landslide (5:04)

10. Gilgamesh (3:50)

11. Death Star (4:04)

12. Goodbye To All That (3:48)

13. Sugar (7:37)

14. The Ascension (5:56)

15. America (12:30)