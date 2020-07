La Razón confirma que Billie Eilish sí estará en Mad Cool 2021, después que el festival anunciara que entre los primeros nombres de su próxima edición, la que este año no podrá celebrarse debido a la pandemia, se encuentran dos cabezas de cartel como Red Hot Chili Peppers y The Killers, así como Mumford & Sons, Twenty One Pilots, Faith No More, Deftones, Pixies, Placebo, Alt-J, Royal Blood y Major Lazer.

La autora de ‘WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?‘, que a finales del año pasado anunciaba una masiva gira mundial en presentación de este trabajo, que debía ser pospuesta por el coronavirus, pero que de hecho llegaba a arrancar, era uno de los grandes reclamos del carte original de Mad Cool junto a Taylor Swift, quien finalmente no podrá actuar en el evento para seguir con la gira de ‘Lover‘. La cantante

En palabras de Mad Cool, con Red Hot Chili Peppers y The Killers aún no se habían revelado todos los cabezas de cartel de su próxima edición, por lo que la cabe preguntarse si tras la confirmación de Billie Eilish llegarán más o ella es la «headliner» que faltaba por revelar. En cualquier caso, el festival ha comunicado que solo ha desvelado el 70% de su cartel, y que el 30% restante será desvelado en los próximos días, hasta completar una nómina de 132 artistas confirmados.