Feijóo celebra su 4ª mayoría absoluta con Daft Punk; Urkullu directamente toma el micro

Este domingo se han celebrado elecciones autonómicas en Galicia y País Vasco, después de haberse retrasado unos meses debido a la pandemia de covid-19. Las elecciones han estado marcadas por una bajísima participación en el caso de Euskadi, suponiendo el dato mínimo histórico al respecto, tan sólo un 52,8%. La participación caía así hasta 7,2 puntos respecto a 2016, cuando fue del 60%. La participación en Galicia en cambio aumentaba, pasando del 53,6% al 58,9%.

Mientras en el País Vasco, PNV y PSOE revalidarán su acuerdo de gobierno, ahora sumando mayoría absoluta, frente a la subida de EH Bildu, el desplome de Podemos, el fracaso de la suma de PP y Ciudadanos y la aparición de VOX; el hombre del día era Alberto Núñez Feijóo, quien en representación de la vertiente más moderada del Partido Popular, lograba su cuarta mayoría absoluta consecutiva en Galicia. Podemos y las Mareas desaparecen del parlamento gallego, mientras sube el BNG, y el PSOE pasa a ser tercera fuerza, pese a sumar un diputado respecto a 2016.

Íñigo Urkullu no se cortó un pelo en coger el micro para entonar al final de la noche ‘Gogoa nun dugu’ del cantautor Gontzal Mendibil para celebrar su victoria, en homenaje a «nuestros mayores», como informa El Correo. La canción ya había aparecido en un spot de campaña que podéis recuperar bajo estas líneas, en el que varias personas de la tercera edad entonan la letra de esta canción.

En Génova, poca fiesta, pues se entiende el resultado vasco un varapalo para Pablo Casado, pero en la sede del PP gallego, una euforia que ni Loreen. La periodista Ana Pastor, desplazada a Santiago para dar buena cuenta de lo que sucediera -y del frío que hacía- comenzó la noche relatando que por los altavoces del partido, en la fiesta previa, estaba sonando nada menos que Pearl Jam. La presentadora de ‘¿Dónde estabas entonces?‘, programa en el que se repasa la historia reciente de España, centrado en política pero sin descuidar las canciones que destacaron cada año analizado, soltaba: «Ha cambiado la música. La tarde ha empezado con Pearl Jam, algo un poco rockero y quizá inquietante, no lo sé, pero ahora está todo mucho más calmado».

Y lo mejor estaba por venir. Se hizo de rogar en la noche electoral, pero cuando llegó el momento de celebrar el gran triunfo de Feijóo en las elecciones, el tema escogido para su salida fue muy simbólico: ‘One More Time’ de Daft Punk. Un guiño a la modernidad del partido al tiempo que una metáfora de una victoria reiterada. La cuarta mayoría absoluta para el líder moderado se correspondía con una letra que repite hasta la saciedad: «una vez más, vamos a celebrar, que no pare la fiesta, no podemos parar, tú no puedes parar, la música me hace sentir tan libre…». Cabe preguntarse qué le parecerá todo esto a Daft Punk, sobre todo después de que varios músicos hayan protestado por ser utilizados en mítines de distinto signo sin su consentimiento (Rolling Stones, los herederos de Tom Petty…), aunque ojo, ya escuchamos a Daft Punk sonar, orquestados, en aquella recepción de Macron a Trump en el país vecino. Y lo de las caras de ambos mientras sonaba ‘Get Lucky’, aquello sí que fue para verlo…

📹 VÍDEO | Urkullu celebra su victoria electoral de una forma muy peculiar: cantandohttps://t.co/UuPKhOQdPa pic.twitter.com/Uw20TznnDZ — Cadena SER (@La_SER) July 12, 2020

.@_anapastor_ comentando que @FeijooGalicia ha comenzado la celebración de su inminente victoria a ritmo de @PearlJam. Inquietante cuanto menos siendo uno de los grupos favoritos de @pablocasado_ #eleccionsgalegas2020 pic.twitter.com/hyO6unvSz3 — EstupidaFregona – Pearl Jam (@3wefnet) July 12, 2020

TV en DIRECTO | Alberto Núñez Feijóo se acerca al estrado mientras suena 'One more time' y es ovacionado por los asistentes tras ganar las elecciones en Galicia https://t.co/suIkxPmZ60 pic.twitter.com/9Vjtsapn4D — EL PAÍS (@el_pais) July 12, 2020