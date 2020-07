Dagny: «Co-escribir un hit de Katy Perry me ha abierto muchas puertas»

Dagny, la cantante de electropop noruega a la que conoces por hits como ‘Somebody‘, ‘Love You Like That’ o ‘Backbeat’, o por su millonaria colaboración con Seeb, ‘Drink About’, acaba de editar la primera parte de ‘Strangers / Lovers’, su debut oficial, que se completará en algún momento de lo que queda de año. Después de terminar formando parte de la autoría de ‘Never Really Over’ de Katy Perry de manera involuntaria, pues aquella canción se inspiraba melódicamente en ‘Love You Like That’, la artista ha alcanzado sin duda un nuevo lugar en su carrera. Sobre estos y otros temas hemos hablado con ella vía telefónica.

Para los artistas que estáis debutando este año, debe ser complicado afrontar el coronavirus. Muchos planes importantes de promoción se están posponiendo…

Es como si este año se hubiera parado, pero yo me he dado cuenta de que, aunque puede no ser el mejor momento para sacar un disco, porque no se puede hacer promoción ni tocar conciertos, es importante sacar nueva música igualmente. La gente necesita música, escuchar algo que la anime, le proporcione energía o le reconforte. Esta situación ha dado a la música un significado especial. Yo nunca he considerado la posibilidad de no publicar el disco o de posponer su lanzamiento.

Hay artistas que piensan que no es buen momento para publicar nueva música, otros que sí…

El coronavirus es un problema muy serio pero, por mucho que estés pasando por un momento malo, no puedes parar tu vida. Tienes que seguir adelante. Y creo que es posible enfocarte en las cosas difíciles y serias que te presenta la vida sin olvidar pasártelo bien o pensar en otras cosas. Yo no soy médico ni soy experta de nada pero, en situaciones como esta, no puedes evitar sentir que podrías contribuir más a la causa, y por eso los artistas tenemos un propósito diferente ahora mismo, que es el de proporcionar alegría a través de la música, porque la gente la necesita.



¿Qué has hecho durante la cuarentena aparte de música?

He estado tejiendo, horneando, y cuidando de un huerto en el que he cultivado pepinos, tomates, edamame… Sobre todo he estado tejiendo mucho, me encanta la ropa vintage y de segunda mano y he intentado arreglar ropa que ya tengo. También he hecho jerséis de colores. Mi propósito es aprender a coser de verdad para el año que viene, cuando salga de gira, pode llevar alguna prenda que yo misma haya tejido.

«Mi misión con mi música es hacer sentir bien a la gente. ¡Tengo el mejor trabajo del mundo!»

Has decidido publicar tu disco en dos partes. ¿Es por la idea de que la gente ya no escucha discos enteros? ¿No es un mito?

Yo siempre he querido publicar un álbum, pero cuando revisé mi disco me di cuenta de que albergaba dos partes muy bien diferenciadas. La primera habla del principio de una relación y es más veraniega y pop, la segunda habla del final de esa relación y es más otoñal e introspectiva. Esta ha sido la razón principal por la que he decidido publicar mi disco en dos partes. Al principio tenía miedo de que la gente lo confundiera con un EP y restara importancia al lanzamiento en sí, pero musical y visualmente hemos buscado que la idea de «álbum» haya quedado clara.

La primera parte del disco ya ha salido, la segunda no. ¿Qué me puedes contar de esta? ¿Las canciones ya están terminadas?

La segunda parte del disco se compone de canciones más lentas, no son tan grandes y poperas como las de la primera. Musicalmente es más libre en cuanto a que no hemos potenciado tanto la producción de las canciones. Sobre todo, ambas partes se diferencian por las letras. Son seis canciones en total las que quedan por salir. Es un proyecto de 12 canciones.

¿Estás especialmente orgullosa de estas canciones inéditas?

Sé que soy conocida por hacer canciones bailables y poperas… y esta segunda parte también contiene una parte edificante, porque a veces una relación termina y es triste, pero también puede significar que has evolucionado como persona y has aprendido algo de ello. Una ruptura no tiene por qué ser siempre malo. Me gusta poder expresar una parte diferente de mí. Esta segunda parte no tiene amargura ni enfado ni es necesariamente negativa, simplemente es más vulnerable y anhelante.

Eres conocida por temas como ‘Come Over’ o ‘Somebody’, que están en la primera parte del disco. Estas canciones hablan de la euforia de un primer enamoramiento. ¿La euforia es el sentimiento que más te inspira?

Estar enamorada es una de las cosas que más me hacen sentir. Me siento tan enérgica y curiosa… Cuando estoy enamorada me convierto en la mejor versión de mí misma. Para mí es un sentimiento muy fácil con el que sentirse inspirada. No diría que persigo esa emoción, pero desde luego creo que mi misión con mi música es hacer sentir bien a la gente. ¡Tengo el mejor trabajo del mundo!



El electropop da mucho pie a expresar todos esos sentimientos, pero tu viejo hit ‘Backbeat’ es bastante diferente a lo que haces actualmente, me recuerda un poco a los Ting Tings…

¡Me encantan los Tings Tings! Mi sonido va cambiando… No creo que haya consolidado mi sonido todavía. La mayor parte de la música que escucho es más alternativa, más indie, no se parece tanto a la música pop que hago yo. ‘Backbeat’ en su momento fue un cambio grande respecto a lo que venía haciendo anteriormente.

¿Qué grupos alternativos te gustan?

Phoenix son increíbles. Me encanta Feist. Me encanta Beck. Me encantan todas esas bandas de los 90 lideradas por mujeres: Craberries, No Doubt… Adoro a los Cardigans, es probablemente mi grupo favorito.

¿Qué destacas del trabajo de los Cardigans?

Mi disco favorito es ‘Long Gone Before Daylight’, y mi canción favorita es ‘Live and Learn’. Los Cardigans son una inspiración enorme para mí. Son suecos y mucha de la música que me inspira es sueca: Veronica Maggio, Robyn, First Aid Kit…

«No sé si co-escribir un hit de Katy Perry me ha ayudado económicamente, pero sí me ha abierto muchas puertas»

Háblame de tu co-autoría en ‘Never Really Over’ de Katy Perry. Has contado que nunca has conocido a Katy, fue su equipo el que te llamó informándote de la situación…

A principios del año pasado, el equipo de Katy me llamó para informarme de que Katy planeaba publicar una canción muy parecida a ‘Love You Like That’, que entonces ya era uno de mis mayores éxitos. Decían que estaba muy inspirada en ella, que era como su versión de ‘Love You Like That’. Me pareció adorable que contactaran conmigo para informarme de esto, y me parece divertido haber formado del gran single de regreso al pop de Katy después de su anterior disco, que era más alternativo y experimental. Katy es una de esas grandes estrellas del pop que ha inspirado a millones de personas, y me encanta haber inspirado algo que ella ha hecho.

¿Te gustó ‘Witness‘? A mí me parece que está un poco infravalorado…

Opino lo mismo.

Económicamente, ¿ha sido importante para ti esta co-autoría?

¿Sabes qué? Las cosas van tan lentas en la industria de la música… ¡realmente no lo sé! Lo que sí ha hecho es abrirme muchas puertas. Antes de esta canción no escribía tanto para otros artistas, pero ahora sí.

¿Para qué artistas has escrito o estás escribiendo?

Sobre todo estoy trabajando con artistas noruegos como Lemaitre o Betty Who. Luego estoy colaborando con otros artistas noruegos menos conocidos. Y también he escrito con algún artista internacional. A finales de año saldrá una colaboración que estamos preparando con un artista internacional por el que estoy muy emocionada, pero no puedo revelar de quién se trata por el momento.