beabadoobee pasa página de ‘death bed’ y anuncia su debut con la rockera ‘Care’

beabadoobee, la cantautora británica que ha arrasado de manera totalmente inaudita gracias a ‘death bed’ de Powfu, una canción de hip-hop lo-fi que samplea prominentemente su éxito ‘Coffee’, es decir, con un éxito básicamente ajeno, pasa página de este hit y anuncia su álbum debut. ‘Fake It Flowers’ saldrá en algún momento de los próximos meses a través de Dirty Hit (The 1975).

La artista, que este año obtenía una nominación en el sondeo de BBC Sound of 2020 ganado por Celeste, presenta su debut con un single totalmente rockero, ‘Care’, que suena a medio camino entre Hole y la Liz Phair de los años 90 y algún single de Michelle Branch o Ashley Simpson. Es una canción en la que ella expresa «su enfado con la sociedad» o con «gente a mi alrededor que no me conoce ni le importa». Y apunta: «No quiero que sentáis pena por mí. Solo quiero que entendáis por lo que he pasado. ¡Jamás me habría imaginado rodar el primer vídeo de mi disco durante una pandemia! He sido muy afortunada de haber estado encerrada con estos chicos, porque creo que hemos hecho uno de mis vídeos más personales y auténticos».

Previamente a ‘Fake it Flowers’, beabadoobee ha editado varios EPs, estos son, ‘Lice’, ‘Patched Up’, ‘Loveworm’ y ‘Space Caddet’, el último de ellos en 2019. Entre todos ellos suman 23 canciones pero se desconoce si alguna de ellas formará parte del debut de la cantante. ¿Estará el hit ‘Coffee’ en la secuencia o beabadoobee se decantará más bien por las recientes ‘I Wish I Was Stephen Malkmus’ y ‘Space Cadet’?