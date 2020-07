Escucha lo nuevo de Jessy Lanza, Novedades Carminha, Gorillaz, PJ Harvey, The Flaming Lips, Dorian Electra, Maroon 5, Ozuna, Ana Guerra…

A la espera de tener la certeza (no nos lo creeremos hasta que lo veamos con nuestros ojos, dados los antecedentes) de que efectivamente, como ha prometido, ‘Donda’ de Kanye West ve la luz hoy, el gran lanzamiento del día es ‘folklore‘, el disco sorpresa creado junto a miembros de The National y Bon Iver, entre otros, que Taylor Swift ha publicado hoy. Su presencia es imprescindible, por tanto, en la playlist de novedades «Ready for the Weekend», que actualizamos cada viernes. Y lo cierto es que de no ser por ella (¿ellos?), sería una semana harto desangelada en cuanto a nuevos álbumes y EPs. Aun así, contamos con el nuevo álbum de la siempre interesante y a la vez divertida Jessy Lanza, el último disco (eso dice él) antes de dedicarse íntegramente a su familia del rapero Logic, discos de proyectos de pop electrónico alternativo como MisterWives, Neon Trees y The Naked And Famous y también de dos figuras femeninas del folk de diferentes generaciones: Lori McKenna y Shirley Collins.

De manera llamativa, de lo que sí hay una verdadera avalancha esta semana es de nuevos EPs. Nada menos que Devendra Banhart, Bombay Bicycle Club, Planningtorock, Maverick Sabre, la revelación Becky and the Birds, el dúo barcelonés de electrónica Akkan, el debut de la cantautora Skullcrusher, Los Mambo Jambo, el proyecto con colaboraciones de Love of Lesbian o Dorian de L E O y la «boyband» danesa Liss (que teloneó a Vampire Weekend en su última gira europea) publican hoy discos con inéditos, nuevas versiones y/o rarezas de su discografía. Además, recuperamos el nuevo álbum que el valenciano Bearoid publicaba siete días atrás y que, involuntariamente, pasábamos por alto entonces.

Pero donde no podemos tener quejas es en el apartado de singles: hay de todo y casi todo bastante bueno. Ya sean los temas que publican figuras masivas como Dua Lipa con Bad Bunny, J Balvin y Tainy, el nuevo pelotazo de Lola Indigo & Rvfv, los nuevos temas con pinta de hit veraniego de Jason Derulo, Little Mix, Ana Guerra & Lérica u Ozuna & Wisin, como los que presentan artistas de corte alternativo como Novedades Carminha, Gorillaz (ft. Schoolboy Q), Dorian Electra, Princesa Alba, Headie One & Drake, Biig Piig, Katy J Pearson, The Limiñanas & Nuria, Metz, Sinead O’Brien, Fuzz (vuelve el grupo de Ty Segall), Sin Fang, Dent May, Elvis Perkins, Sylvan Esso, PHOAC, Feroe, Chef Creador, Fresquito y Mango, Band À Part, Lashormigas, ROLE MODEL… Y también cabe destacar los nuevos singles de Maroon 5, LP, Lee Fields & The Expressions, Bruce Hornsby (con Jamila Woods y Vernon Reid, de Living Colour), Ricky Reed (con Jim James de My Morning Jacket y la interesante duendita), J. Cole, Blake Shelton & Gwen Stefani, Bon Jovi…

Por último, como siempre, señalamos algunas ediciones deluxe, remezclas o versiones que se lanzan hoy. Se han publicado nuevas ediciones de los últimos lanzamientos de Earl Sweatshirt y el lamentablemente asesinado Pop Smoke con varios temas inéditos, por ejemplo. También remixes o reinterpretaciones de canciones de 070 Shake (a cargo de Tame Impala), Alec Benjamin (por él mismo) o Miss Caffeina, que han adaptado al portugués su himno ‘Reina’. Y una curiosísima versión pop punk de ‘Si veo a tu mamá’ de Bad Bunny a cargo de Brigitte Laverne. Además, Andy Shauf publica dos canciones que se quedaron fuera de su excelente nuevo disco ‘The Neon Skyline‘. Y, por último, destaca la publicación íntegra de las demos previas a la grabación de ‘Dry’, el debut de PJ Harvey. ¡A por ello!

Escucha la playlist «Ready for the Weekend»