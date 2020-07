Tina Turner logra su primer top 40 en más de 15 años, gracias a Kygo

Hace una semana Kygo publicaba un remix de un viejo tema de Tina Turner en busca de un hit como el que recientemente ha construido junto a Whitney Houston, ‘Higher Love‘. Tina Turner está viva, recientemente ha cumplido 80 años y ahora es suiza, pero está retirada del mundo discográfico, optándose en este caso por reinventar una canción muy conocida suya en lugar de por rebuscar en su discografía.

‘What’s Love Got To Do With It’, originalmente editada en 1984, cuando alcanzaba el top 3 en Reino Unido, el top 1 en Estados Unidos y el top 6 en España, ha sido la composición escogida y la verdad es que la adaptación que ha realizado Kygo es menos atrevida que la de Whitney: unos toques de subi-subidón por aquí y por allá a la moda de 2012 han sido más que suficientes. Eso y un vídeo protagonizado por gente joven, en el que los problemas de comunicación, el no sentirse valorado dentro de una pareja y el no saber valorar las cosas son el centro de atención.



Pese a lo manido de todo esto, la nueva versión de la canción iba muy bien posicionada en las midweeks gracias a las descargas, en torno al puesto 25 el pasado lunes, y una vez transcurrido el efecto sorpresa y dado el escaso apoyo de radios y playlists, el tema ha caído. Pero no lo suficiente como para no aparecer en el top 40 británico, por los pelos, en el número 40, otorgando a Turner su primera posición en dicho top 40 desde 2004.

Bajo estas líneas podéis encontrar el histórico del top 75 de la cantante suiza en las islas británicas, por cortesía de Buzzjack: sirva como recordatorio de todos sus hitss, dado que el tema no tiene opción alguna de triunfar en el Billboard Hot 100, al menos de momento. Como observáis, Tina no ha logrado nunca un número 1 en las islas, ¿pero quién lo necesita cuando tienes tus temas en el top 75 durante 7 décadas seguidas?

1966 03 River Deep – Mountain High (Ike & Tina Turner)

1966 48 Tell Her I’m Not Home (Ike & Tina Turner)

1966 16 A Love Like Yours (Don’t Come Knocking Everyday) (Ike & Tina Turner)

1973 04 Nutbush City Limits (Ike & Tina Turner)

1983 06 Let’s Stay Together

1984 40 Help!

1984 03 What’s Love Got To Do With It

1984 45 Better Be Good To Me

1984 26 Private Dancer

1985 57 I Can’t Stand The Rain

1985 03 We Don’t Need Another Hero (Thunderdome) -OST-

1985 55 One Of The Living -OST-

1985 29 It’s Only Love (Bryan Adams & Tina Turner)

1986 33 Typical Male

1986 43 Two People

1987 30 What You Get Is What You See

1987 43 Break Every Rule

1987 56 Tearing Us Apart (Eric Clapton & Tina Turner)

1987 78 Paradise Is Here

1988 71 Addicted To Love (Live)

1989 05 The Best

1989 08 I Don’t Wanna Lose You

1990 13 Steamy Windows

1990 31 Look Me In The Heart

1990 28 Be Tender With Me Baby

1990 05 It Takes Two (Rod Stewart & Tina Turner)

1991 23 Nutbush City Limits (The 90s Version)

1991 13 Way Of The World

1992 29 Love Thing

1992 22 I Want You Near Me

1993 07 I Don’t Wanna Fight

1993 12 Disco Inferno

1993 16 Why Must We Wait Until Tonight

1995 10 GoldenEye

1996 23 Whatever You Want

1996 13 On Silent Wings (feat. Sting)

1996 12 Missing You

1996 27 Something Beautiful Remains

1996 32 In Your Wildest Dreams (feat. Barry White)

1999 10 When The Heartache Is Over

2000 27 Whatever You Need

2004 25 Open Arms

2010 62 Proud Mary

2020 40 What’s Love Got To Do With It (Kygo & Tina Turner)