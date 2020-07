Lana Del Rey publica el audiolibro de ‘Violet Bent Backwards Over the Grass’

Lana Del Rey ha anunciado este mes el lanzamiento de su primer libro, un poemario llamado ‘Violet Bent Backwards Over the Grass’ cuya existencia se conoce desde 2018, pero que va a terminar de materializarse este año. El libro sale el día 29 de septiembre, mientras el audiolibro, en el que Lana recitará sus poemas acompañada por la música de Jack Antonoff, ve la luz hoy 28 de julio. Ya está disponible en algunas plataformas pero no en Spotify, donde sí puede escucharse uno de los cortes, ‘LA Who Am I To Love You’, una historia de existencialismo urbanita que deja frases como «dicen que vengo del dinero, pero no es verdad».

El libro se compone de 30 poemas, algunos de los cuales son ‘Never to Heaven’, ‘The Land of 1,000 Fires’, ‘Past the Bushes Cypress Thriving’, ‘LA Who Am I to Love You?’, ‘Tessa DiPietro’, ‘Happy’, ‘Paradise Is Very Fragile’ o ‘Bare Feet on Linoleum’. Lana, fan declarada de poetas como Walt Whitman y de la literatura «beat», mencionada por ejemplo en su canción ‘Brooklyn Baby‘, ha dicho sobre el libro: «‘Violet Bent Backwards Over the Grass’ es el título del libro y el primero de los muchos poemas que he escrito. Algunos de ellos me vinieron enteros y después los grabé y escribí, y en otros he trabajado laboriosamente mimando cada palabra para componer el poema perfecto. Son poemas eclécticos y honestos y no intentan ser otra cosa que no son, y por esta razón estoy orgullosa de ellos, sobre todo porque el espíritu con el que han sido escritos es auténtico».

«Violet» es solo uno dentro del percal de lanzamientos que se esperan de Lana Del Rey de cara a los próximos meses. Justo después de su polémica carta sobre feminismo, la cantante lanzaba un tema de «spoken word» que forma parte del segundo poemario que pretende publicar, en 2021, llamado ‘behind the iron gates – insights from an institution’, y además se supone que este mismo año sale el sucesor de ‘Norman Fucking Rockwell!‘, un nuevo álbum llamado ‘Chemtrails Over the Country Club’ que se espera para el 5 de septiembre.