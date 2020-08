Adele ¿o Carole King? no sacará su disco en septiembre, pero vuelve a mostrar su admiración por Beyoncé en Instagram

Adele actualiza sus redes sociales de higos a brevas, siendo noticia cada vez que lo hace. Y esta vez vuelve a ser así: la autora de ‘25‘ ha vuelto a Instagram para colgar una foto de ella delante de un monitor en el que puede verse siendo proyectada ‘Black is King‘, la nueva película visual de Beyoncé. Y junto a la foto ha dejado el siguiente mensaje: «gracias reina por siempre hacernos sentir tan amados a través de tu arte».

La cantante, con un peinado que la hace parecer Carole King, lo cual terminaría por cerrar el círculo empezado por su éxito ‘When We Were Young’, que era totalmente propio de la era Brill Building, era uno de los temas más comentados de hace unas semanas cuando decidía publicar una foto de ella en el día de su cumpleaños, haciendo evidente su pérdida de peso, que ya había sido carne de cañón en redes tras la publicación de unas imágenes de Adele de vacaciones hechas por unos paparazzi. Por aquel entonces se dejaba ver también cantando en la boda de unos amigos, donde afirmaba alegremente que su nuevo disco saldría en septiembre.

Las últimas noticias relacionadas con el nuevo álbum de Adele ya no lo sitúan en ese mes, y la razón es el coronavirus. Su mánager, Jonathan Dickins, así lo ha asegurado: «el disco no va a salir en septiembre, saldrá cuando esté listo. Estamos todos en el mismo barco, un día estás haciendo cosas y de repente el mundo se para. Saldrá cuando tenga que salir. No puedo poner una fecha todavía. Tenemos música, pero aún estamos trabajando». Entre los colaboradores en el álbum se encontraría el prestigioso cantante y compositor de R&B y neo-soul Raphael Saadiq, integrante de la banda Tony! Toni! Toné! y co-autor en solitario de éxitos para Whitney Houston, Mary J. Blige, Snoop Dogg o de varios temas de ‘A Seat at the Table‘ de Solange, entre ellos el ganador de un Grammy ‘Cranes in the Sky’. La cantante estaría trabajando también con John Legend.