Beyoncé ofrece detalles sobre qué y cómo es ‘Black Is King’ a horas de su estreno

En la próxima madrugada –en torno a las 6:00h AM en España–, Disney+ estrena ‘Black Is King‘, el álbum visual que Beyoncé anunciaba hace justo un mes, días después de estrenar la canción ‘Black Parade‘, publicada en medio de las crecientes protestas de gran parte de la sociedad estadounidense por el racismo endémico que padecen en aquel país las etnias minoritarias, primordialmente las afroamericanas. Por entonces lanzaba un tráiler de un minuto, que dejaba intuir que el film es una superproducción que incluye música y danza y está relacionado con ‘The Lion King: The Gift‘, el disco que en 2019 lanzaba Knowles inspirado y en apoyo del remake del film de animación ‘El Rey León’. Tanto aquel trabajo como este forman parte de un acuerdo global sellado con la compañía que posee los derechos de explotación visual de los universos Marvel y ‘Star Wars’.

Hace justo una semana, la plataforma PPV del emporio Disney dejaba ver otro teaser de poco más de casi minuto y medio con nuevas imágenes y la voz en off de Bey. Por supuesto, ella tiene un papel protagonista en el film, y también su marido Jay-Z y su hija mayor, Blue Ivy, a los que vemos en algunas escenas. También podemos escuchar en él algún fragmento musical reconocible del citado disco, como el corte ‘MY POWER’. Sin embargo, se echaba en falta algo más de información sobre qué y cómo es ‘Black Is King’, y Beyoncé ha enviado un vídeo al programa Good Morning America para explicar algo más al respecto.

La artífice de ‘Lemonade‘ explica que les ha llevado todo un año hacerla, y que trabajó «con un grupo muy diverso y ditado de actores, directores y creativos de todo el mundo para reimaginar la historia de ‘El Rey León'». La narrativa, dice, se desarrolla a través de «vídeos, moda, danza, bellos parajes naturales y mucho talento, pero empezó en el patio de mi casa, desde mi casa a Johannesburgo, a Ghana, a Londres, a Bélgica, al Gran Cañón… Dar vida a esta película fue realmente un viaje». En cuanto a la intención sobre el film, dice que su esperanza con esta película es «que cambie toda la percepción global de la palabra «negro», que para mí siempre ha significado inspiración, amor, fuerza y belleza. Pero ‘Black Is King’ significa «regio», «rico», «historia», «propósito» y «linaje»». También confirma que en el elenco están, además de ella y su familia, Naomi Campbell, Lupita Nyong’o, Kelly Rowland o Pharrell Williams, algunos de los cuáles aparecen en los tráilers. Lo que no está claro es si la banda sonora del film constará únicamente de las canciones de «The Gift» o habrá algo nuevo.