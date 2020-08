Ela Minus resucita el espíritu combativo del mejor electroclash en ‘megapunk’

La colombiana residente en Brooklyn Ela Minus nos conquistaba hace unos meses con el primer single oficial que publicaba en Domino tras haber lanzado unos cuantos temas por su cuenta, entre ellos ‘ceremony‘ de su EP ‘Adapt.’ (2017). Se trataba del enigmático ‘they told us it was hard, but they were wrong’, que desde entonces ha sido remezclado por varios artistas, entre ellos Fort Romeau, logrando medio millón de reproducciones en Spoti. Foto: Teddy Fitzhugh.

Ela Minus cambia ahora de tercio con un tema que este viernes os presentábamos entre nuestra selección de novedades semanales «Ready for the Weekend». Ya no suena como un cruce entre Róisín Murphy y Hot Chip como en ‘ceremony’, sino que se mete de lleno en la vertiente más electro de la susurrada «they told us…», explorando ahora al máximo sus posibilidades como icono electroclash.

‘megapunk’, que hoy es nuestra «Canción del Día», nos lleva a la música que llenaba las pistas de locales como en Madrid el Ochoymedio o en Barcelona Razzmatazz (cuando había discotecas abiertas, queremos decir) poco después del año 2000. Eran los días en que sonaban mucho los primeros éxitos de Chicks on Speed, Le Tigre, Fisherspooner, Miss Kittin y otra gente que parecía saberse de memoria el ‘Living on Video’ de Trans-X. ‘megapunk’ construye un sólido crescendo con beats y sintetizadores, y lo hace además con una letra reivindicativa.

Gabriela Jimeno, curtida en un grupo de hardcore y como batería de jazz aunque no lo parezca, ya había escrito la frase «música brillante para días oscuros» en uno de sus sintetizadores cuando Donald Trump fue elegido presidente, y había indicado en el NME que le gustaban las máquinas por todo lo que con ellas podía expresar. En este caso es claro adónde conduce toda esta oscuridad: «no quieres entenderlo / estás intentando separarnos / pero contra todo pronóstico / aun así no lograrás detenernos», dice en un momento esta composición, en la que parece claro quién es el objetivo.

Casi hasta el punto de que ha tenido que aclarar que esta no es una canción inspirada en el momento actual que vivimos (covid-19, Black Lives Matter, etcétera). Sobre la grabación, indica: «Cuando escribí esta canción el año pasado, me preocupaba que perdiera contexto si no se publicaba de inmediato. No podía estar más equivocada. Este es el momento perfecto para sacar esto. Tenemos que seguir adelante. Ánimo y fuerza». Añade su sello que este es su mensaje confiado en «la creencia de que todos tenemos el poder de cambiar las cosas», encontrando «una conexión clara entre la libertad de la escena DIY en la que creció y la cultura del club» al ahondar en la historia de los sintetizadores que ella misma diseña.



