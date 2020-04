Canción del Día: Ela Minus deslumbra con la electrónica palpitante de ‘they told us it was hard, but they were wrong.’

Aunque la presentemos en nuestra sección “Revelación o Timo”, dedicada a artistas emergentes, en la biografía de Gabriela Jimeno llama poderosamente la atención que comenzara su carrera musical con apenas ¡once años! Y no fue en el típico grupo infantil onda Parchís u Onda Vaselina, sino en un grupo de hardcore-screamo llamado Ratón Pérez que formó integró con tres adolescentes en su Bogotá natal. Pero, cuando se deshizo el grupo, emprendió un periplo personal en Nueva York, donde cursó estudios en la prestigiosa Berklee College of Music, especializándose en batería de jazz y construcción de sintetizadores. Paralelamente, comenzó a desarrollar su propia música bajo el alias de Ela Minus, centrada en esa pasión por esos sintetizadores, que crea y programa ella misma. Bajo ese alias y con esa premisa sonora, ha venido editando de manera independientes canciones y EPs (‘First Words‘, ‘Grow‘, ‘Adapt.‘) en los últimos cinco años, produciendo una electrónica palpitante y nerviosa sobre la que sitúa su voz dulce y vaporosa, con algún remix notable como el que Nicola Cruz realizó para ‘Juan Sant‘. [Foto: Teddy Fitzhugh.]

Ahora le llega una gran oportunidad al atraer la atención del reconocido sello británico Domino Recordings, que acoge su nuevo single ‘they told us it was hard, but they were wrong.’ Un contundente título con cierto espíritu reivindicativo que parece estar inspirado en Fugazi, dejando salir su bagaje hardcore, que en realidad arroja sobre todo esperanza: “Si tienes que ir al fondo de un agujero para encontrar qué va mal, déjalo estar / Todos nos dijeron que es difícil, pero se equivocaban / Cuando amas, amas a fondo y nada parece imposible”, dice en una parte de su letra. “Cuando se nos quita todo”, explica Minus, “la capacidad de elegir nuestra actitud y crear nuestro propio camino hacia adelante es la única certeza que tenemos”.

Es un mensaje fantástico para una canción vibrante que, conectando con la electrónica vaporosa y atemporal de proyectos como Austra, seduce contraponiendo una parte ensoñadora –la de su voz y los ecos fantasmales que la envuelven– y otra más orgánica y viva –su base rítmica, contundente y agitada–, que se desboca en su parte final. Una fantástica carta de presentación global para Ela Minus que reivindica sus raíces en su clip oficial, evocando con neblinas y colores vivos la cultura de los Andes colombianos, donde se crió. Ela Minus ya figura en la programación de festivales tan conocidos e importantes como Coachella y Primavera Sound, que se han aplazado a finales de próximo verano.



