Doja Cat es una «Freak» en la cama sobre un dulce homenaje a Paul Anka

Doja Cat, que tanto éxito se ha apuntado en los últimos tiempos gracias sobre todo a ‘Say So‘, pero también a otras canciones como ‘Like That’, publica hoy una chuchería para fans. Y no solo porque su letra contenga la chanante frase «spice up your life» y una referencia a ‘Milkshake’ de Kelis.

Se trata de una canción llamada ‘Freak’ que subía únicamente a Soundcloud a finales de 2018, y después desaparecía del mapa. Finalmente podemos encontrar en todas las plataformas esta delicia de balada de los años 50, en la que la escuchamos postularse como «freak» indicando: «quieres una chica buena que te haga cosas malas», antes de avanzar una serie de prácticas sexuales que incluyen atar a su chico a la cama o jugar a ser esclavos. En medio de todo esto, unos coros de corte retro totalmente maravillosos, de fácil explicación.

Si te parece que ‘Freak’ se parece un poquito al clásico ‘Put Your Head On My Shoulder’ de Paul Anka, publicado en 1959, no se te está yendo la pinza: al final escuchamos aparecer esta mismísima grabación que fue número 2 en Estados Unidos y número 7 en Reino Unido. De acreditarle apropiadamente, ya hablaríamos otro día, y si eso. En los exhaustivos créditos de Tidal aquí las únicas personas que aparecen son Amala Zandile Dlamini, o sea, ella; y sus colegas habituales Cameron Bartolini y David Sprecher.

Pese a que sus streamings dicen lo contrario, hay quien considera que Doja Cat está en un momento bajo de popularidad tras haberse descubierto su participación en una serie de chats racistas en el pasado, algo a lo que ella respondía que ella misma es negra y gran parte de su familia procede de Sudáfrica. Recientemente, hablando sobre si subiría su tema ‘Niggas Ain’t Shit’ a las plataformas o no, comentaba que pensaba hacerlo, pero que la gente tiene que dejar de estar «obsesionada con las listas, los streamings y TikTok», lo cual es bastante curioso, porque ‘Say So’ debe gran parte de su éxito a TikTok.



