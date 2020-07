Doja Cat potencia sus colaboraciones con The Weeknd y Gucci Mane… como puede

Malos tiempos han sido los de esta primavera para potenciar las colaboraciones: aunque en unos países más que en otros, los artistas han estado confinados como todo hijo de vecino, aunque solo sea por imagen. Menos José Manuel Soto.

The Weeknd y Doja Cat compartían una nueva versión de ‘In Your Eyes’ hace unas semanas. Se trata de una de las canciones de ‘After Hours’, uno de los mejores discos de 2020, a la que ahora se suma la intérprete de uno de vuestros hits favoritos ahora mismo, ‘Say So’. Para el videoclip que sale hoy, y ya que no han podido reunirse, se ha creado una animación, aunque hay que decir a favor del trabajo de Jeron Braxton que al menos se ha respetado la imaginería tipo Las Vegas de todo el álbum de Abel Tesfaye.

Por otro lado, Doja Cat ha sido noticia por haber estrenado estos días el colorido vídeo -también con un componente de animación- para ‘Like That’, una de las canciones que contenía su disco ‘Hot Pink’. Exactamente la que sucedía en la secuencia a ‘Say So’, exquisita en su producción de sexy-R&B. Gucci Mane era el artista invitado de este otro single y al menos podemos decir que en el vídeo, aparece.