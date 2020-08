Antonio Banderas cumple 60 años anunciando que está pasando el coronavirus

Antonio Banderas cumple hoy 10 de agosto 60 años, y precisamente esta fecha es la que el actor ha elegido (aunque es más lógico pensar que no ha sido una decisión premeditada) para hacer público que ha contraído el coronavirus, indicando que se encuentra bien pero que se encuentra aislado y descansando.

Su carta empieza: «Quiero hacer público que hoy, 10 de Agosto, me veo obligado a celebrar mi 60 cumpleaños siguiendo cuarentena al haber dado positivo de la enfermedad COVID-19, causada por el coronavirus. Me gustaría añadir que me encuentro relativamente bien, solo un poco más cansado de lo habitual y confiado en recuperarme lo antes posible siguiendo las indicaciones médicas que espero me permitan superar el proceso infeccioso que sufro y que a tantas personas está afectando alrededor del planeta».

El actor apunta que aprovechará el aislamiento autoimpuesto «para leer, escribir, descansar y seguir haciendo planes para comenzar a darle significado a mis recién estrenados 60 años, a los cuales llego cargado de ganas y de ilusión». Entre los planes a los que se refiere probablemente se encuentre su nueva productora de televisión, vinculada a su proyecto teatral Teatro del Soho, con el que está buscando potenciar el talento malagueño. Este año, Banderas ha acudido a los premios Oscar como nominado por su trabajo en ‘Dolor y gloria‘ de Pedro Almodóvar, aunque no ha conseguido hacerse con la estatuilla.

En declaraciones recogidas por Vertele, Banderas explicaba el objetivo de su proyecto televisivo, que es «producir, desde el ámbito de la inversión privada, espectáculos que priman y buscan la calidad por encima de los beneficios» así como «convertirnos en un referente cultural en el mundo entero desde Málaga, procurando ofrecer programas que propicien un ambiente íntimo y cercano con el espectador que los perciba como si estuviera en uno de los asientos de nuestro patio de butaca». La presentación oficial de este proyecto, que cuenta con María Casado como productora audiovisual, tendrá lugar en la próxima gala de los Goya, ya en 2021.