joan / cloudy

Curioso el dúo formado en Arkansas por dos muchachos llamados Steven Rutherford y Alan Benjamin Thomas y que han logrado su hueco en la industria musical pese a no hacer la música precisamente de moda. Les gusta el pop comercial sin prejuicios, hasta el punto de que a veces suenan como los nuevos Backstreet Boys o los nuevos Take That, solo que lo desubicado que resulta el sonido de estos en 2020 y sobre todo su pinta de nerds les hace parecer más underground. A fin de cuentas son más bien los nuevos Lo-fi Fnk, un grupo de pop mono con enormes posibilidades comerciales, pero que por alguna razón no terminó de trascender a las masas.

No será porque las canciones no tengan el potencial. ‘cloudy’, que sale esta semana, es el segundo EP de joan tras el pequeño éxito del primero, ‘portra’ en 2018. Allí se encontraban los que han sido sus dos mayores éxitos hasta la fecha, el bombazo de ‘love somebody like you’ y la balada ‘i loved you first’. Las 6 canciones de ‘cloudy’ llegan para impedir que ninguno de los seguidores a los que ya han conseguido llegar se quede por el camino.

‘want u back’, una de las canciones del verano al menos en nuestro pequeño mundo, es aquí la principal apuesta, un buen número de piano house que podrían haber producido Cut Copy, en el que emergen una serie voces distorsionadas a lo AlunaGeorge. «No quería tenerte en mi cabeza / pero aquí estás otra vez / viniste y llamaste a mi puerta a las 3 de la mañana», es la narrativa de esta composición de amor transoceánico. Dice luego: «estoy en un vuelo a Londres / espero verte allí / no debería ser impulsivo, pero no puedo dejarte ir».

Si Steve asegura haber crecido escuchando a AC/DC y Led Zeppelin, está claro que las influencias de Thomas han podido más: el padre de este era más Prince y Michael Jackson y su tío de Boyz II Men y Usher. Algo que explica el sonido de la inicial ‘try again’, un tema que se sitúa en 1999 más claramente que el mismísimo hit conjunto de Charli XCX y Troye Sivan: Backstreet Boys y ‘Genie in a Bottle’ de Christina Aguilera parecen sus referencias. A su vez, la madre de este miembro también oía country y de ello podría ser una pista la acústica ‘cover girl’, cercana a la antigua Taylor Swift, la que conocimos antes de ‘Red’.

El teclado robado a Bon Iver, que a su vez Justin Vernon robó de alguna banda de los 80, en la balada ‘brokenhearted’; el cruce entre las baladas de aquella década y las de los 90 (pienso en ‘As Long As You Love Me’) que convierten en irresistible a ‘magnetic’, o el puntito funk de ‘love me better’ van conformando un EP divertido y totalmente falto de prejuicios, con el que joan prueban su autenticidad. «Has perdido tu encanto / y lo has cambiado por Prada», recriminan a alguien en la letra de esta última pista, como diciendo que este no será su caso y que ellos no van a sacrificar su «encanto» por aparecer en «Today’s Top Hits».

Calificación: 7,6/10

Lo mejor: ‘want u back’, ‘try again’, ‘brokenhearted’

Te gustará si te gustan: Lo-fi fnk, Take That, Taylor Swift

Youtube: vídeo de ‘want u back’