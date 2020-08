No hay «jardín de rosas»: Michel Gondry dirige el nuevo dardo sociopolítico con enjundia de IDLES

El excelente ‘Joy as an Act of Resistance‘ situó a IDLES como una de las bandas de rock fundamentales de nuestra era. Su tercer álbum llegará este 25 de septiembre bajo el nombre de ‘Ultra Mono’, presentado ya por varias canciones, ‘Mr. Motivator‘, ‘Grounds‘ y ‘A Hymn’. Pero tenían tremendo as guardado en la manga: el single más comercial de todos los que llevamos conocidos hasta el momento, y además con sorpresa de regalo.

‘Model Village’ es una de las canciones sociopolíticas de IDLES: toda su letra es una crítica de la sociedad moderna a través de una «aldea modélica» sobre la que se enumeran con ironía los supuestos «coches modélicos, mujeres modélicas, derecha modélica e izquierda modélica» que la pueblan. Joe Talbot está parodiando a la Gran Bretaña capaz de votar a favor del Brexit (explícitamente se utiliza la palabra «gammon» referida al votante rural de derechas que lo hizo, en la frase «veo muchos «gammons» en el pueblo»), e indica que no se siente a gusto en este lugar.

El autor de la frase «I kissed a boy and I like it» en contra de la masculinidad tóxica, y en referencia al conocido hit de Katy Perry, continúa cantando contra ella en esta letra («el hombre más duro del mundo en la aldea / dice que se ha tirado a cada chica de la aldea») criticando explícitamente la homofobia («homófobos a montones en la aldea»), así como el uso de drogas.

IDLES continúan fieles a influencias punk como Black Flag en este tema, pero se reconoce en el punteo una aproximación al indie rock de gente más accesible como Yeah Yeah Yeahs y los mejores Bloc Party, que juro que existieron. El estribillo no puede estar más subrayado («I beg your pardon / I don’t care about your rose garden»), el cual a su vez se está suponiendo una referencia a la canción ‘Rose Garden (I Beg Your Pardon)’ de Joe South, popularizada por Lynn Anderson… y en España por Duncan Dhu (aquella de «dime tu nombre y te haré reina de un jardín de rosas»). Un temazo, por otro lado.

Por si todo esto fuera poco atractivo para corroborarte que estamos ante una de las mejores canciones de 2020, Michel Gondry dirige el videoclip animado. Y todos sabemos que desde que se ha afianzado como director de cine, ya no dirige tantísimos vídeos como solía en aquellos tiempos en que le encontramos detrás de algunas de las mejores obras audiovisuales de Chemical Brothers, Björk o Kylie Minogue. En los últimos tiempos, a duras penas le hemos visto dirigir un vídeo para Metronomy, y un par para Chemical Brothers, pero en este sí ha querido trabajar en compañía de su hermano Olivier. En un comunicado indica que le gusta trabajar con Olivier por las «técnicas opuestas» que utilizan (Michel es más de «cortar papel y moverlo bajo la lente fotograma a fotograma» y Olivier «más de técnicas digitales como el CGI»), relatando que la primera parte del vídeo es más literal en cuanto a la letra, mientras la segunda «va a la Luna».

El resultado es un retrato de la susodicha aldea, poblada de personas-cerdo, con tantas lecturas sociopolíticas como ‘The Wall’ o ‘Rebelión en la granja’, y con varias subtramas bélicas y espaciales, en las que parece caber incluso una crítica al consumo de drogas con receta, cuando llueven cientos de pastillas tras una explosión. Este es el mundo en 2020, así que, «no me hables de tu jardín de rosas».







