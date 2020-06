IDLES anuncian su nuevo disco con ‘Grounds’, que no suena como sugiere su título, ‘Ultra Mono’

Como ya se barruntaba cuando, semanas atrás, presentaban ‘Mr. Motivator‘, IDLES tienen ya listo su esperado tercer álbum. Fue grabado en París con Nick Launay (Nick Cave, Yeah Yeah Yeahs, Arcade Fire) y Adam Greenspan (Anna Calvi, Cut Copy) en la producción, incluyendo arreglos electrónicos de Kenny Beats (FKA Twigs, DaBaby, Vince Staples). También cuenta con colaboraciones de Jehnny Beth –su debut en solitario, ‘TO LOVE IS TO LIVE‘, es precisamente nuestro Disco de la Semana–, el Bad Seed Warren Ellis, David Yow de The Jesus Lizard y, sorprendentemente, Jamie Cullum. A todo esto, el disco se publica el 25 de septiembre y se titula ‘Ultra Mono’.

Aunque ese nombre en castellano tenga connotaciones cuquis (más bien todo juntito, “ultramono”), huelga decir que para nada suena así. Y como muestra, el nuevo adelanto del disco que se presenta con este anuncio, ‘Grounds’. Se trata de una canción incluso más afilada que su anterior single, aunque con una cadencia kraut que termina haciéndose tan memorable como su lema “do you hear that thunder?” En ella, el grupo quería “escribir una canción encarnara la autoconfianza, y nos diera autoconfianza”, según su vocalista y portavoz Joe Talbot. “Un contraataque hacia todas las dudas que construimos en el ruido en el que tan fácilmente nos sumergimos. Queríamos hacer el sonido de nuestros propios corazones como una banda de marcha, armados con un martillo neumático y una sonrisa. Queríamos hacer el sonido de nuestro motor arrancando. Y lo hicimos”, resume.

‘Ultra Mono’ da continuación al celebrado ‘Joy as an Act of Resistance‘, uno de los mejores álbumes de 2018. Su debut se producía en 2017 con ‘Brutalism’.

Tracklist de ‘Ultra Mono’:

1. War

2. Grounds

3. Mr. Motivator

4. Anxiety

5. Kill Them With Kindness

6. Model Village

7. Ne Touche Pas Moi (feat. Jehnny Beth)

8. Carcinogenic

9. Reigns

10. The Lover

11. A Hymn

12. Danke