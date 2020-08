Dua Lipa revela el tracklist de ‘Club Future Nostalgia’, con Neneh Cherry y Stevie Nicks, pero sin Kylie

Dua Lipa ha compartido al fin el tracklist de ‘Club Future Nostalgia’, su disco de remixes, que sale la semana que viene. Había mucho hype por las pistas que se hubieran podido soltar a través de la imagen promocional que compartió una de sus colaboradoras, Madonna, y hay un par de nombres que nadie vio venir: Neneh Cherry y Stevie Nicks. Por el contrario, no hay mención alguna de Kylie Minogue, Goldfrapp o Moloko, a lo que apuntaban caballos y perros en el comentado collage: el caballo es el de Horse Meat Disco.

Tampoco encontramos a Normani, aunque hay a quien se le apareció en esta imagen, en concreto abajo a la izquierda. Joe Goddard se ha encargado de remezclar el corte inicial y titular, para luego dar paso a diferentes remixes que aparecen en un orden alternativo al álbum original, con un par de versiones seguidas de la misma pista y también con alguna canción inédita.

Sorprende la pronta aparición en la secuencia de ‘Good In Bed’, una de las versiones no con Lily Allen -que tanto pegaba- sino con Neneh Cherry; mientras a Jamiroquai lo encontramos en lo que parece a simple vista un mash-up de ‘Break My Heart’ con ‘Cosmic Girl’. ¿INXS vs Jay Kay? Ardemos en deseos de averiguar cuál es el resultado.

Otra de las noticias la protagoniza Gwen Stefani, que además de en ‘Physical’ con Mark Ronson (y cualquiera podría ser el resultado, de clásico a discotequero), aparece en uno de los dos ‘Hallucinates’. Pero la gran sorpresa aquí es Stevie Nicks de Fleetwood Mac, remezclada por Jacques Lu Cont (su apodo aparece mal escrito pero adivinamos que continúa siendo Stuart Price) en ‘That Kind of Woman’. Se supone que todo el disco está mezclado a modo de sesión, y los fans de The Blessed Madonna (“mode ironic on”) estáis de enhorabuena porque la productora y DJ se ha involucrado en todo el proyecto.

La reacción de su adaptación de ‘Levitating’ con Madonna y Missy Elliott ha sido encontrada y el tema lucha muy a duras penas por llegar al top 40 en Reino Unido mañana viernes: de llegar lo hará por los pelos según las midweeks, donde llegó a ser número 33, pero ha ido bajando un poquito cada día. Mientras, el single oficial enviado a radios, ‘Hallucinate’, continúa su lenta escalada tras haber logrado trepar al top 40.