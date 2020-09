El Ayuntamiento de Murcia retira la campaña que asociaba festivales a coronavirus

El Ayuntamiento de Murcia, gobernado por el Partido Popular desde hace 25 años, ha pedido disculpas tras haber lanzado una campaña en la que se vincula la pulsera de los festivales con la pulsera de ingreso hospitalario. La ciudad, que ha recibido durante los últimos años decenas de miles de visitantes de otras comunidades en sus festivales multitudinarios SOS 4.8 y WARM UP, asocia claramente en esta imagen la música en directo con la expansión del coronavirus, cuando no hay evidencia de que la asistencia a los pocos conciertos que ha podido haber este verano, haya sido fuente de rebrotes significativos, pues las medidas de seguridad no han podido ser más estrictas en la mayoría de los casos.

Una nueva manera de estigmatizar la cultura, o de asociarla al botellón, un par de días después de que en Madrid haya generado indignación la cancelación de Tomavistas Extra, un evento que estaba organizado en mesas de 2 y 4 personas, y con su dirección hablando de «agravio comparativo» respecto a otros sectores. No se especificaban cuáles, pero ayer mismo se hubo de cancelar una convocatoria a los profesores para realizarles una PCR dadas las aglomeraciones que se habían formado. Hay quien, desde la organización de espectáculos en la ciudad este verano, ofrecía desde las redes sociales ayuda a la Comunidad de Madrid para organizar una cola apropiadamente.

Como informan los compañeros de Mondosonoro, desde el Twitter del Ayuntamiento de Murcia han «lamentado la confusión de la campaña» en la que también aparecen una playa y unas gafas de buceo, y proclamándose pioneros en defender la cultura a nivel nacional. Este es su texto: «Desde el primer momento de la pandemia, el Ayuntamiento de Murcia ha reconocido la importancia del sector cultural, siendo la primera institución de España en declarar la Cultura como actividad esencial, el pasado 12 de abril».

Continúan: «Por ello, en pleno confinamiento, hemos lanzado ‘Reactivos Culturales’, un programa de apoyo a la producción cultural que ha permitido contratar a más de 500 artistas de Murcia. Este año, el Ayuntamiento ha promovido la mayor programación cultural de los últimos veranos, con más de 100 actividades en las que han trabajado más de 300 artistas, con sus equipos de producción. A estas actividades han asistido de forma responsable más de 24.000 personas».

Y terminan: «Desde el Ayuntamiento de Murcia estamos convencidos de que en momentos de crisis y de cambio de época, las sociedades que salen más fortalecidas son las más avanzadas cultural e intelectualmente. La cultura es esencial». Horas después y tras el revuelo generado, el Ayuntamiento ha decidido retirar la campaña “Tú eliges”, como expresa en un comunicado publicado en Twitter a las 15.00.

📢 El Ayuntamiento retira la campaña #TúEliges tras la confusión generada en redes sociales. pic.twitter.com/x69Kl0MF9K — Ayuntamiento Murcia (@AytoMurcia) September 3, 2020