Escucha lo nuevo de Ava Max, FINNEAS, Bring Me the Horizon, Foxes, Hot Chip…

Este viernes llega cargado de novedades, ninguna de las cuales será el nuevo disco de Lana Del Rey salvo sorpresa de última hora. ‘Chemtrails Over the Country Club’ estaba fechado para el día 5 de septiembre (sí, un sábado), pero nada se ha vuelto a saber más que su autora acaba de rodar un videoclip para el tema titular. Los discos que sí llegan a la calle este día son ‘Detroit 2’ de Big Sean, ‘Gold Record’ de Bill Callahan, ‘Faith’ de Hurts, ‘Fall to Pieces’ de Tricky o ‘Sun Racket’ de Throwing Muses.

Luego es extensa la lista de canciones sueltas que han visto la luz en los últimos días, entre las que destaca la compartida por Cariño y Natalia Lacunza, la ultra-popera ‘Modo Avión’. Más sorprendente aún es ‘Walking Flames’, la delicadísima nueva colaboración de Actress y Sampha, mientras en el ámbito del rock duro, Bring Me the Horizon y YUNGBLUD han colado ‘Obey’ entre lo más visto en Youtube España.

Además han lanzado nuevos sencillos FINNEAS (un ‘What They’ll Say About Us’ tan dramático como acostumbra), la infravalorada Foxes, un A.G. Cook que no se cansa de compartir música cuando acaba de sacar un álbum de 7 discos y casi 3 horas de duración; Paloma Faith, que por fin ha avanzado su próximo disco; SHYGIRL, Kevin Morby o Adrienne Lenker, que volverá a editar un álbum en solitario tras el éxito de crítica de los últimos trabajos de Big Thief.