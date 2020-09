SanSan aplaza su edición de octubre debido al coronavirus

SanSan, que suele celebrarse durante la Semana Santa, decidía aplazar a principios de año su edición a octubre, pero finalmente el festival no podrá celebrarse. Si en abril la música en directo no era una posibilidad, la cosa no ha mejorado mucho todavía: sí pueden organizarse conciertos al aire libre, pero con medidas restrictivas y distancia de seguridad, dependiendo de la decisión de cada comunidad autónoma. Polémicas han sido las declaraciones del ministro de cultura, José Manuel Uribes, en las que ha dicho que «ahora mismo» no pueden celebrarse «conciertos de rock o pop», pese a que sí se están organizando y, por ejemplo, el BAM de Barcelona sigue en pie este mismo mes, aunque con reserva previa y aforos más limitados.

Habían sido reconfirmados en SanSan para octubre nombres como Leiva, Sidecars, Dorian, Zahara, Carolina Durante, Miss Caffeina, La Casa Azul, Los Punsetes, Delaporte, La Bien Querida, Novedades Carminha y Rayden. También la letra pequeña del cartel del festival era muy interesante con nombres como Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, Pional, Mujeres, La Plata, Monterrosa o Rusos Blancos.

Desde mañana a las 12.00 se devolverán las entradas a quien lo desee a través de la página web, aunque se pide al público que conserve sus abonos en la medida de lo posible: «Ya contamos con tu confianza cuando aplazamos el festival en marzo, pero ahora se trata de defender y apoyar nuestra pasión, la música en directo, y no hay mejor manera de hacerlo que sabiendo que, cuando pasemos todo esto, estaremos todos ahí como teníamos previsto, como la última vez que nos vimos». El dinero del abono también se podrá recuperar más adelante, cuando se hagan públicas las fechas de la 6ª edición, pues aún no se conocen.

El comunicado explica que, dada las «restricciones e incertidumbre», no se van a dar esas nuevas fechas: «A pesar de todos nuestros esfuerzos y deseos de los que tú has sido partícipe, para celebrar el festival en octubre, hacemos oficial su aplazamiento debido a la prolongación de la situación de restricciones e incertidumbre generada por el coronavirus y que afecta a nuestro sector y especialmente a los eventos multitudinarios. Además, con la intención de evitar futuros cambios, hemos tomado la decisión de no fijar nuevas fechas, hasta que remita la pandemia y las administraciones públicas nos confirmen con total seguridad, que podremos disfrutar del festival en condiciones de normalidad. Esperamos que esto sea muy pronto, poniendo a disposición de las autoridades sanitarias, todas las facilidades y medios a nuestro alcance, que garanticen el regreso de SanSan con total seguridad para asistentes, vecinos, profesionales y artistas».

Finaliza el texto oficial: «Con respecto al cartel, la próxima cita mantendrá la ambiciosa línea de este año con grandes cabezas de cartel del pop-rock, sorpresas internacionales y una gran apuesta por las últimas tendencias y novedades. Como ya sabrás, la industria de la música es una de las más perjudicadas por esta crisis y tu apoyo es fundamental para mantener toda esta maravillosa infraestructura musical de la que tú también eres parte».

También se informa de que las precargas de cashless ya han sido reembolsadas y de que todos los alojamientos y buses oficiales serán reembolsados automáticamente en las próximas semanas.