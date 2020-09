Qué tiene ‘CTRL’ para ser el gran single de comeback de M.I.A…. y qué le falta

A primera hora de la tarde de ayer, una nueva canción de Mathangi Arulpragasam «Maya» aparecía anunciada en su muro de Facebook, como nos informaba la usuaria Slavin en el foro de M.I.A. El tema se llama ‘CTRL’ y solo se puede escuchar a través de su página web: es la misma situación exactamente que la de otro corte que ha compartido este año, ‘OHMNI 202091’, solo disponible a través de la misma web, que precisamente se llama ohmni.com, diseñada con la estética con que la cantante nos volaba la cabeza hace 15 años.

‘CTRL’ es una canción muy inmediata y llena de ganchos que podrían conformar un single potente para M.I.A. El tema apela de manera muy sonora a la «libertad de expresión» y tiene un estribillo tan poco dubitativo como «Hands up, hands down / Wake up, snap out», entre referencias al «control» que quieren ejercer sobre nosotros los demás. «Yo controlo mi propio cerebro», responde en la letra, en la que se dirige a «trolls» y «haters»: de «todo lo que dicen de mí es falso» a «¿por qué tienes que joder conmigo? / ¿solo por ser una zorra? / sí, la primera cantante femenina de la lista negra».

Con todo lo contundente que es la canción, es ella misma quien se encarga de aclarar desde el segundo cero que esto no es su single de regreso ni nada que presente su «esperado nuevo álbum». Lo bueno es que sabemos por tanto que tal álbum existe, aunque conociéndola, lo mismo podría llegar este año en cualquier momento, que al otro, o al otro. Cabe preguntarse si M.I.A. puede tener bajo la manga una canción tan inmediata como ‘CTRL’, pero también es posible que para presentar el sucesor de ‘AIM‘, después de 4 años, lo haga con algo más ambicioso, menos predecible, menos machacón, pues las críticas a este álbum fueron regulares.

Al margen de lo que nos aguarde el futuro, M.I.A. sí ha presentado un single en las plataformas de streaming este verano. Se ha tratado de ‘Up Inna’, una canción colaborativa con Cadenza y GuiltyBeaz que ha aparecido junto a una sucesión de remixes. Apta para seguidores del sonido clásico de Maya, la canción parece haber pasado algo desapercibida, quizá dado su carácter casi instrumental. Guilty Beatz dijo sobre la colaboración: «Cadenza y yo hemos estado trabajando juntos bastante tiempo, pero en esta ocasión queríamos utilizar sonidos más energéticos, así que nos inspiramos en la música de Sudáfrica, en Jamaica y con un toque de Ghana. Es un género de música raro, con afro-house y dancehall».

M.I.A. también generó cierta polémica en redes el pasado mes de marzo, justo los tiempos en que comenzaban los tiempos duros de confinamiento, por declararse en plena pandemia contraria a las vacunas. La cantante proclamaba: «si tengo que escoger entre la vacuna o el chip prefiero la muerte». Y después afirmaba que no poder decidir si vacunar a su hijo o no era «lo más duro» que había vivido. «No quiero sentir eso otra vez. Estuvo enfermo durante tres semanas porque los médicos le tuvieron que atiborrar de antibióticos para aliviar la fiebre que le provocaron tres vacunas». La cantante fue tildada de «irresponsable».