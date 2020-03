M.I.A. la lía al declararse contraria a las vacunas en plena pandemia

Durante mucho tiempo, M.I.A. ha sido aplaudida por su valentía a la hora de tratar abiertamente temas políticos en sus canciones. Este hecho la ha convertido en una de las artistas pop más importantes de su generación. Su capacidad para hacernos bailar al tiempo que nos rapeaba sobre la guerra, la desigualdad o el racismo desde el punto de vista de una inmigrante de Sri Lanka asentada en Reino Unido es irrepetible. Discos absolutamente increíbles como ‘Arular’, ‘Kala‘ e incluso ‘/\/\ /\ Y /\‘ se cuentan entre los mejores que ha producido el siglo XXI.

Incluso con el prestigio de ser una artista fundamental de nuestro tiempo, M.I.A. nunca ha sido intocable y su canción de 2010 ‘The Message’ recibió burlas de quienes la tildaban de paranoica por asociar las redes sociales con el control del gobierno… para años después demostrarse que tenía razón. Su relación de amistad con Julian Assange ha sido tan criticada por unos como aplaudida por otros. Sin embargo, quizá nadie esperaba que M.I.A. diera el extraño paso de declararse contraria a las vacunas en plena pandemia del coronavirus, pero así ha sido.

La misma M.I.A. ha dado pie a la polémica hoy en Twitter publicando el mensaje: “si tengo que escoger entre la vacuna o el chip prefiero la muerte”. Después, ante las críticas de sus seguidores, que han considerado su mensaje propio de la filosofía “anti-vaxxer”, la rapera ha criticado al sistema sanitario estadounidense por no dejarle escoger vacunar a su hijo antes de ingresar en el colegio. “Fue lo más duro que he vivido, no tener esa elección como madre”, ha escrito. “No quiero sentir eso otra vez. Estuvo enfermo durante tres semanas porque los médicos le tuvieron que atiborrar de antibióticos para aliviar la fiebre que le provocaron tres vacunas”.

Las palabras de la artista han sido duramente criticadas por sus seguidores. Unos han tildado de “irresponsable” su mensaje por producirse en plena pandemia y otros han recordado a la artista que en países subdesarrollados aún mueren niños por padecer enfermedades que son fácilmente prevenibles con vacunas. Alguno incluso ha hallado un nuvo y siniestro significado al estribillo de ‘Bad Girls’ “live fast, die young”. Muchos de ellos no han tardado en “cancelarla”, y ella ha respondido tajantemente que “cancelar es irrelevante”. Recientemente, M.I.A. ha publicado un single a través de Patreon en el cual declara que “aún es una rebelde”.

If I have to choose the vaccine or chip I'm gonna choose death – YALA — M.I.A (@MIAuniverse) March 25, 2020

Most of science is in bed with business . Business is in bed with banks , banks are in bed with tech , techs in bed with us , we re in bed with corona. Corona is in bed with science. So on .. the best is prevention. https://t.co/VrGEAYGn5R — M.I.A (@MIAuniverse) March 25, 2020

Yeah in America they made me vacinate my child before the school admission. It was the hardest thing. To not have choice over this as a mother. I never wanna feel that again. He was so sick for 3 weeks then Docs had to pump him with antibiotics to reduce the fever from 3 vaxins https://t.co/dJPHUe2Qmg — M.I.A (@MIAuniverse) March 25, 2020